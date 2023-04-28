Несподіваний поворот. Давати цуценятам недоїдки зі столу корисно для їхніх животиків та старості

Нове дослідження свідчить про те, що собакам насправді не нашкодить їжа зі столу господарів, принаймні в ранньому віці.

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Десятиліттями точаться дискусії про те, чи варто давати домашнім улюбленцям недоїдки зі столу. У новому дослідженні з університету Гельсінкі, схоже, поставили крапку в давній суперечці — недоїдки можуть бути корисними, але лише для цуценят, пише IFLScience.

Хронічна ентеропатія (ХЕ) є рядом шлунково-кишкових розладів, які тривають близько трьох тижнів і більше, і, як правило, є поширеною проблемою у літніх собак. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні причин, які викликають ХЕ у собак у пізнішому віці. Тепер дослідники вважають, що шлунково-кишкові розлади у літніх собак можуть виникати через дієту у молодшому віці.

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Дослідники відзначають, що дієта відіграє важливу роль у здоров'ї улюбленця, зокрема впливає на:

мікробіом кишківника;

кишковий бар'єр;

імунітет;

фізіологію кишківника.

Вчені зазначають, що попри таку важливу роль дієти у здоров'ї улюбленців, сьогодні у дослідників є вкрай мало інформації про те, як рання дієта впливає на виникнення шлунково-кишкових розладів у пізнішому віці, особливо у собак.

Під час дослідження команда використала дані опитування, що охопило понад 16,5 тисячі реципієнтів і було спрямовано на вивчення харчування улюбленців. Анкети включали такі дані як:

порода;

довкілля;

стан здоров'я;

спосіб життя;

дієта та харчові звички собак;

хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту;

частота симптомів;

вік розладів.

Вчені виявили, що годування необробленою м'ясною їжею та недоїдками зі столу у молодшому (2-6 місяців) та підлітковому (6-18 місяців) віці захищає від ентероенцефалопатії у пізнішому віці. Простими словами, споживання сирих кісток і хрящів, а також недоїдків зі столу забезпечувало менші проблеми з ХЕ в пізньому віці.

Водночас раціон, що складається з ультраперероблених вуглеводів, а саме сухого корму в цуценячому та підлітковому віці, а також сиром'ятною шкірою в віці щенячому було значним фактором ризику розвитку ХЕ в старості. Дослідники припускають, що причина зв'язку може критися у способі обробки їжі.

Тепер вчені припускають, що господарі можуть впливати на здоров'я кишківника своїх вихованців, даючи цуценятам і молодим собакам різноманітну свіжу їжу, зокрема хрящі, кістки та недоїдки, навіть на додаток до сухого корму.

Зазначимо, що це дослідження встановило лише зв'язок між дієтою та хронічною ентеропатією. Для з'ясування докладних механізмів та підтвердження причинно-наслідкового зв'язку будуть потрібні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що станеться, якщо годувати собаку тільки "людською їжею": вчені дали відповідь.