Горили в Конго виявилися гурманами: шукають у багнюці трюфелі, щоб поласувати ними

Горили щойно поповнили список тварин, які здатні відшукати в землі трюфелі. Втім, вони зовсім не шукають їх для людей, насправді тварини шукають найдорожчі гриби у світі, щоб поласувати ними.

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Про це пише IFLScience.

У результаті нового дослідження горили приєдналися до групи "мисливців за трюфелями". Відомо, що лише деякі групи горил беруть участь у полюванні на трюфелі, що припускає, що така поведінка може передаватися всередині спільнот — наприклад, деякі горили переставали шукати трюфелі, коли мігрували з однієї групи в іншу і навпаки.

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Зазначимо, що трюфелі, які, як правило, їдять люди, зазвичай знаходять за допомогою спеціально навчених свиней або собак. Однак науці відомо, що деякі дикі тварини, як-от птахи та дрібні ссавці, такі як полівки та ховрахи, також шукають їх. Вчені також виявили, що інші види людиноподібних мавп, такі як бонобо, також були помічені за поїданням трюфелів у тропічних лісах Домініканської Республіки Конго.

У новому дослідженні дослідники щодня спостерігали за чотирма групами горил: вчені помітили, що тварини в деяких частинах Конго дряпають землю, як вважалося раніше, у пошуках комах і личинок. Однак нові результати вказують на те, що мавпи насправді шукають набагато конкретніше джерело їжі: трюфелі.

За словами Девіда Моргана, фахівця з охорони природи в зоопарку Лінкольн-парку, який бере участь у дослідженні, їхні з колегами висновки ґрунтуються на спостереженнях за західними рівнинними горилами у двох місцях у національному парку Нуабале-Ндокі в Республіці Конго: трикутнику Гуалуго і трикутнику Джеке.

Команда виявила, що тварини дряпали землю в пошуках оленячих трюфелів, також відомих як Elaphomyces labyrinthinus. Відомо, що ці грудки є плодовим тілом гриба-аскоміцета, як і ті, які люди використовують у кулінарії.

За словами вчених, їхнє відкриття є цікавим для розуміння поведінки горил під час пошуку їжі. Команді також вдалося виявити ознаки соціальних наслідків дряпання ґрунту всередині груп. Наприклад, доросла самка емігрувала з однієї групи горил, де така поведінка була рідкісною, в іншу, де це було майже повсякденним явищем, і змінила свої звички

Провідним автором дослідження став Гастом Абеа — перший в історії корінний житель Ндокі, який став провідним автором рецензованої наукової статті. За його словами, результати нового дослідження фактично стали можливими лише завдяки традиційним знанням його культури та навичками відстежування, що використовувалися для детального документування цієї поведінки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили докази існування людини-горили.