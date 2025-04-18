Гориллы в Конго оказались гурманами: ищут в грязи трюфели, чтобы полакомиться ими

Гориллы только что пополнили список животных, которые способны отыскать в земле трюфели. Впрочем, они вовсе не ищут их для людей, на самом деле животные ищут самые дорогие грибы в мире, чтобы полакомиться ими.

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Об этом пишет IFLScience.

В результате нового исследования гориллы присоединились к группе "охотников за трюфелями". Известно, что лишь некоторые группы горилл принимают участие в охоте за трюфелями, что предполагает, что такое поведение может передаваться внутри сообществ — например, некоторые гориллы переставали искать трюфели, когда мигрировали из одной группы в другую и наоборот.

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Отметим, что трюфели, которые, как правило, едят люди, обычно находят с помощью специально обученных свиней или собак. Однако науке известно, что некоторые дикие животные, такие как птицы и мелкие млекопитающие, такие как полевки и суслики, также ищут их. Ученые также обнаружили, что другие виды человекообразных обезьян, такие как бонобо, также были замечены за поеданием трюфелей в тропических лесах Доминиканской Республики Конго.

В новом исследовании исследователи ежедневно наблюдали за четырьмя группами горилл: ученые заметили, что животные в некоторых частях Конго царапают землю, как считалось ранее, в поисках насекомых и личинок. Однако новые результаты указывают на то, что обезьяны на самом деле ищут гораздо более конкретный источник пищи: трюфели.

По словам Дэвида Моргана, специалиста по охране природы в зоопарке Линкольн-парка, участвующего в исследовании, их с коллегами выводы основаны на наблюдениях за западными равнинными гориллами в двух местах в национальном парке Нуабале-Ндоки в Республике Конго: треугольнике Гуалуго и треугольнике Джеке.

Команда обнаружила, что животные царапали землю в поисках оленьих трюфелей, также известных как Elaphomyces labyrinthinus. Известно, что эти комки являются плодовым телом гриба-аскомицета, как и те, которые люди используют в кулинарии.

По словам ученых, их открытие является захватывающим для понимания поведения горилл при поиске пищи. Команде также удалось обнаружить признаки социальных последствий царапания почвы внутри групп. Например, взрослая самка эмигрировала из одной группы горилл, где такое поведение было редким, в другую, где это было почти повседневным явлением, и изменила свои привычки

Ведущим автором исследования стал Гастом Абеа — первый в истории коренной житель Ндоки, который стал ведущим автором рецензируемой научной статьи. По его словам, результаты нового исследования фактически стали возможны только благодаря традиционным знаниям его культуры и навыками отслеживания, которые использовались для подробного документирования этого поведения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили доказательства существования человека-гориллы.