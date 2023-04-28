Удивительный факт. Люди технически не могут чувствовать влагу — не хватает рецепторов

Несмотря на то, что это может казаться странным, люди в действительности не обладают рецепторами, подходящими для распознания влаги.

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Человеческое тело сложно и многогранно. Порой, нам кажется, что мы знаем о нем очень многое. Но недавний всплеск активности в Twitter, показывает, что это не совсем так, пишет IFLScience.

Все началось с поста пользователя Twitter @HannahPosted, в котором говорится о том, что у людей нет прямого способа определять влажность, в результате нам приходится полагаться на нечто другое. Судя по тому, какое удивление вызвал пост в социальных сетях, следует прояснить ситуацию.

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Вероятно, пост обращается к ряду исследований 2014 года, посвященных восприятию влаги человеком. Тогда исследователи отмечали, что насекомые обладают рецепторами влажности, которые были идентифицированы и широко описаны, и отвечают за обнаружение влаги. Однако люди, похоже, не снабжены подобными специфическими рецепторами, которые помогают нам ощущать влагу и сырость кожи.

Если у людей отсутствуют специфические гидрорецепторы, то как же мы тогда ощущаем влагу? В 2014 году ученые провели ряд экспериментов, в которых помещали на руки добровольцев различные стимулы. Они обнаружили, что когда температура объектов, с которыми соприкасалась кожа, снижалась, ощущение влажности у реципиентов усиливалось. Такие результаты означают, что температура играет роль в том, как мы воспринимаем влагу.

Ученые также обнаружили, что более волосистая кожа более чувствительна к влаге, а ощущение влажности притупляется, когда нервы блокировались с помощью надувной манжеты для измерения артериального давления.

По словам первого автора исследования, доктора Давида Филингери, влажность — одно из самых распространенных ощущений, которые мы испытываем, поэтому люди не сомневаются в том, что мы способны ее чувствовать. Однако реальность такова, что мы способны обмануть наш мозг. Например, сев на металлический стул голой кожей, мы можем подпрыгнуть, почувствовав себя мокрыми, хотя на самом деле это лишь холод, который быстро охлаждает нашу кожу.

Неоднозначные сенсорные входные данные, в том числе тепловые и механические раздражители, предполагается, что мозг оценивает, какие события вызывают эти входные данные, например наличие или отсутствие физической влажности на коже, на основе предшествующих данных, которые формируются сенсорным опытом.

Ученые пришли к выводу, что результаты исследования свидетельствуют, что существует некая мультимодальная интеграция тепловых и химических сенсорных входов. Простыми словами, люди в действительности не способны ощутить влажность и могут лишь делать выводы о влажности, исходя из других сенсорных входов.

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