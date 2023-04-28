Дивовижний факт. Люди технічно не можуть відчувати вологу — не вистачає рецепторів

Попри те, що це може здаватися дивним, люди насправді не мають рецепторів, які підходять для розпізнавання вологи.

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Людське тіло складне та багатогранне. Часом нам здається, що ми знаємо про нього дуже багато. Але нещодавній сплеск активності у Twitter показує, що це не зовсім так, пише IFLScience.

Усе почалося з поста користувача Twitter @ HannahPosted, у якому йдеться про те, що в людей немає прямого способу визначати вологість, у результаті нам доводиться покладатися на щось інше. Судячи з того, яке здивування викликав пост у соціальних мережах, слід прояснити ситуацію.

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Імовірно, пост покликається на низку досліджень 2014 року, присвячених сприйняттю вологи людиною. Тоді дослідники відзначали, що комахи мають рецептори вологості, які були ідентифіковані та широко описані й відповідають за виявлення вологи. Однак люди, схоже, не забезпечені подібними специфічними рецепторами, які допомагають нам відчувати вологу та вогкість шкіри.

Якщо в людей відсутні специфічні гідрорецептори, то як ми відчуваємо вологу? У 2014 році вчені провели низку експериментів, у яких поміщали на руки добровольців різні стимули. Вони виявили, що коли температура об'єктів, із якими стикалася шкіра, знижувалася, відчуття вологості в реципієнтів посилювалося. Такі результати означають, що температура грає роль у тому, як ми сприймаємо вологу.

Учені також виявили, що більш волосиста шкіра чутливіша до вологи, а відчуття вологості притупляється, коли нерви блокувалися за допомогою надувної манжети для вимірювання артеріального тиску.

За словами першого автора дослідження, доктора Давида Філінгері, вологість — одне з найпоширеніших відчуттів, які ми проживаємо, тому люди не сумніваються, що ми здатні її відчувати. Однак реальність така, що ми здатні обдурити наш мозок. Наприклад, сівши на металевий стілець голою шкірою, ми можемо підстрибнути, відчувши себе мокрими, хоча насправді це лише холод, який швидко охолоджує нашу шкіру.

Неоднозначні сенсорні вхідні дані, зокрема теплові та механічні подразники, передбачають, що мозок оцінює, які події викликають ці вхідні дані, наприклад, наявність або відсутність фізичної вологості на шкірі, на основі попередніх даних, які формуються сенсорним досвідом.

Учені дійшли висновку, що результати дослідження свідчать, що існує мультимодальна інтеграція теплових і хімічних сенсорних входів. Простими словами, люди насправді не здатні відчути вологість і можуть робити висновки про вологість, виходячи з інших сенсорних входів.

Раніше Фокус писав про те, чому деякі люди завжди спізнюються: вчені відповідають.