Острые, как бритвы. Ученые рассказали чем вооружены гуси и почему следует опасаться их "зубов"

Исследователи раскрыли все тайны "зубастиков" пернатого мира.

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Все, кто хоть единожды встречался с разъяренным гусем, знают, что в гневе они представляют собой силу, с которой стоит считаться. Более того, в некоторых уголках мира гусей даже используют в качестве "сторожевых собак", чтобы защитить дом или ферму от непрошеных гостей, пишет IFLScience.

Если поближе рассмотреть клюв, можно заметить причудливые гусиные зубы. Однако можно ли назвать их зубами и что это вообще такое? По словам, Ванессы Амарал-Роджерс, несмотря на то, что остроконечные зазубрины выглядят и функционируют как зубы, они таковыми не являются. В основном из-за материала, из которого они состоят.

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Дело в том, что настоящие зубы состоят из эмали, а гусиные — представляют собой структуры из хрящей и называемые томиями (tomia). Эти хрящи также называют коническими сосочками — они расположены вдоль языка и работают в связке с клювом, чтобы улучшить процесс резания. Более того, если заглянуть в клюв гусей, можно заметить, что у некоторых из них зазубрины также расположены на задней части языка. Такое расположение обусловлено тем, что они помогают предотвратить отрыгивание пищи, которую птицы пытаются проглотить. К слову, по такому же принципу в горле черепах располагаются подобные зазубрины.

Зубы гусей могут и не быть настоящими зубами, но они такие же пугающие Фото: Dan Olsen/Shutterstock

По словам Амарал-Роджерс, несмотря на то, что зазубрины являются частью клюва и языка, они действуют по принципу обычных зубов и они столь же остры. Дело в том, что гуси способны есть все виды жесткой пищи, а потому томии на клюве и языке жизненно необходимы им, чтобы вырывать из земли корни, стебли и травы. Кроме того, зубы на языке также помогают гусям поедать мелких млекопитающих и насекомых.

Отметим, что подобные зазубрены встречаются также и у других видов птиц. Ученые объясняют, что у многих морфология языка развилась в результате эволюции и связана с пищевыми привычками различных видов. Например, похожее строение "зубов" также встречается у уток и лебедей.

Исследователи также отмечают, что томии могут отличаться у различных видов, в зависимости от того, чем они питаются. Например, у птиц, которые питаются рыбой, зазубрины покрывают весь язык, что позволяет им ловить и удерживать добычу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые идентифицировали вымерший вид гуся по картине, нарисованной в древнеегипетской гробнице.