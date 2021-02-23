Ученые идентифицировали вымерший вид гуся по картине, нарисованной в древнеегипетской гробнице

Один из трех гусей, изображенный на картине, отличался от других иной окраской лица, шеи, спины и крыльев.

Исследуя изображенную в древнеегипетской гробнице картину, возрастом 4600 лет, внимание ученых привлекли гуси. Детальный анализ живописи подтвердил, что животные не принадлежат ни к одному из ныне живущих видов, пишет IFLS.

"Когда вы ищете точное изображения давно вымерших видов, вы вряд ли в первую очередь подумаете о древнеегипетском искусстве", — говорят ученые.

Древние египетские художники искажали свои рисунки, изображая, например, богов с телами людей и головами животных. Однако доктор Энтони Ромилио из Университета Квинсленда говорит, что такое сильно стилизованное искусство характерно именно для Нового Царства, существовавшее 3600 лет назад.

А вот живопись Старого царства удивительно реалистична, особенно одна потрясающая работа, найденная в гробнице рядом с египетской пирамидой Мейдум, которую иногда называют "Египетской Моной Лизой".

На обнаруженной учеными картине, изображены 3 вида гусей, которые не обитают в Египте, что заставило некоторых экспертов засомневаться в подлинности картины. Однако 4600 лет назад, когда был создан этот рисунок, Сахара находилась в процессе превращения от пастбищ к пустыне, поддерживая существование видов, которые уже давно исчезли.

Другой аспект картины, который озадачил многих, заключается в том, что два вида гусей, предположительно принадлежавших к краснозобым казаркам (Branta ruficollis), были одинаковыми, в это время как третий имел много отличий.

Объяснение, что художник просто ошибся, плохо сочетается с великолепно точным изображением других видов гусей, леопардов и шакалов, изображенных на наружных стенах.

Альтернативная теория заключается в том, что художник мог создать подгруппу краснозобых гусей, немного отличающейся от тех, которые мы знаем сегодня.

В своем исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science Ромилио приходит к выводу, что птицы на картине слишком отличаются от современных B. ruficollis, чтобы принадлежать к одному виду. Вместо этого, по его мнению, в качестве моделей художник, скорее всего, использовал вымерших гусей.

Чтобы убедиться в своей идеи, Ромилио применил критерии Тобиаса — способ определения различных видов птиц. Причем впервые это было сделано на основе произведения искусства, а не образца. В идеале было бы полезно знать и другие подробности, которые картина не раскрывает, однако Ромилио пришлось довольствовался тем, что он имел.

"От других гусей животное особенно отличалось лицом, имеющее иную окраску, цветом шеи и крыльями со спиной, которые были светло-серыми, а не черными", — отмечает Ромилио.

Значит, Ромилио обнаружил вымерший вид, совершенно неизвестный науке? Возможно, но ранее на Крите был найден череп вымершего вида гусей, явно близкородственного, но отличающегося от B. ruficollis.

Ученые больше ничего о нем не знают, но вполне возможно, что миграционный ареал этого вида привел его в Египет.