Вчені ідентифікували вимерлий вид гусака за картиною, намальованою в давньоєгипетській гробниці

Один із трьох гусей, зображений на картині, відрізнявся від інших іншим забарвленням обличчям, шиї, спини та крил.

Досліджуючи зображену в давньоєгипетській гробниці картину, віком 4 600 років, увагу вчених привернули гуси. Детальний аналіз живопису підтвердив, що тварини не належать до жодного з видів, які живуть зараз, пише IFLS.

"Коли ви шукаєте точне зображення давно вимерлих видів, ви навряд чи перш за все подумаєте про давньоєгипетське мистецтво", — говорять вчені.

Стародавні єгипетські художники спотворювали свої малюнки, зображуючи, наприклад, богів із тілами людей і головами тварин. Однак доктор Ентоні Роміліо з Університету Квінсленда каже, що таке надто стилізоване мистецтво характерне власне для Нового Царства, яке існувало 3 600 років тому.

А ось живопис Старого царства на диво реалістичний, особливо одна приголомшлива робота, знайдена в гробниці поряд з єгипетською пірамідою Мейдум, яку іноді називають "Єгипетською Моною Лізою".

На виявленій вченими картині, зображені 3 види гусей, які не мешкають в Єгипті, що змусило деяких експертів засумніватися в достовірності картини. Однак 4 600 років тому, коли був створений цей малюнок, Сахара перебувала в процесі перетворення від пасовищ до пустелі, підтримуючи існування видів, які вже давно зникли.

Інший аспект картини, який спантеличив багатьох, полягає в тому, що два види гусей, імовірно належали до казарки червоноволої (Branta ruficollis), були однаковими, у цей час як третій мав багато відмінностей.

Пояснення, що художник просто помилився, погано поєднується з чудово точним зображенням інших видів гусей, леопардів і шакалів, зображених на зовнішніх стінах.

Альтернативна теорія полягає в тому, що художник міг створити підгрупу червоноволих гусей, які трохи відрізняються від тих, які ми знаємо сьогодні.

У своєму дослідженні, опублікованому в Journal of Archaeological Science Роміліо доходить висновку, що птахи на картині занадто відрізняються від сучасних B. ruficollis, щоб належати до одного виду. Замість цього, на його думку, як моделей художник, швидше за все, використовував вимерлих гусей.

Щоб переконатися в своїй ідеї, Роміліо застосував критерії Тобіаса — спосіб визначення різних видів птахів. Причому вперше це було зроблено на основі твору мистецтва, а не зразка. В ідеалі було б корисно знати й інші подробиці, які картина не розкриває, проте Роміліо довелося задовольнятися тим, що він мав.

"Від інших гусей тварина особливо відрізнялася обличчям, яке має інше забарвлення, кольором шиї та крилами зі спиною, які були світло-сірими, а не чорними", — зазначає Роміліо.

Отже, Роміліо виявив вимерлий вид, абсолютно невідомий науці? Можливо, але раніше на Криті був знайдений череп вимерлого виду гусей, явно близькоспорідненого, але далекого від B. ruficollis.

Вчені більше нічого про нього не знають, але цілком можливо, що міграційний ареал цього виду привів його до Єгипту.