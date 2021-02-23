В Австралии ученые обнаружили наскальный рисунок кенгуру возрастом 17 тыс. лет

Внимание экспертов привлек стиль живописи, ее тематика и масштаб характерны для так называемого натуралистического периода, когда животных рисовали очень точно.

В Австралии нашли самый древний наскальный рисунок аборигенов, и как не удивительно, на нем был изображен кенгуру, пишет IFLS.

Рисунок нашли в округе Кимберли, известном большим количеством наскальных рисунков, оставленных коренными народами, обитавшими здесь тысячелетия назад. Среди этой "галереи" произведений искусства имеются также и другие изображения, включая змею, ящерицу и 2 представителей кенгуровых: валлаби и квокка.

Вместе с аборигенами — коренными жителями этих мест, исследователи Мельбурнского университета решили установить даты произведений в попытке раскрыть более подробную хронологию этой творческой деятельности.

Фото: Peter Veth, Balanggarra Aboriginal Corporation/Illustration: Pauline Heaney and Damien Finch

Однако датировка этих картин дело не из легких, поскольку древние художники-аборигены часто рисовали охристыми пигментами, сделанными из оксида железа, который трудно датировать из-за того, что он не содержит органических материалов.

Тем не менее ученые нашли выход и провели радиоуглеродное датирование не самих рисунков, а окаменелых гнезд роющих ос рядом с наскальной живописью.

Датируя гнезда, которые лежали над и под изображением, ученые смогли с уверенностью обнаружить, что ему от 17 500 до 17 100 лет, что делает его самым старым наскальным рисунком в Австралии.

Фото: Damien Finch/Illustration: Pauline Heaney

Помимо возраста, внимание экспертов привлек также и стиль живописи. Его тематика и масштаб в натуральную величину характерны для так называемого натуралистического периода в древнем искусстве, когда животных рисовали очень точно.

Как объясняют специалисты, их исследование дает ценное представление о культуре людей, написавших это произведение, и даже повышает вероятность того, что более старые работы все еще могут быть в Австралии.

"Данная находка очень важна, поскольку с помощью этих первоначальных оценок мы можем кое-что понять о мире, в котором жили эти древние творцы. Мы никогда не узнаем, что было на уме у художника, когда он писал это произведение более 600 поколений назад. Однако мы знаем, что натуралистический период продолжался вплоть до последнего ледникового периода, поэтому окружающая среда была более прохладной и сухой, чем сегодня", — отметил ведущий автор исследования, доктор Дэмиен Финч из Мельбурнского университета.

Это знаковое изображение кенгуру визуально похоже на наскальные рисунки с островов в Юго-Восточной Азии, датированные более чем 40 тыс. лет назад, что предполагает культурную связь и намекает на еще более древнее наскальное искусство в Австралии.

Также ученые отмечают, что их открытие наскального искусства можно использовать для более детального изучения истории аборигенов и австралийцев.