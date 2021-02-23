В Австралії вчені виявили наскельний малюнок кенгуру віком 17 тис. років

Увагу експертів привернув стиль живопису, його тематика і масштаби, характерні для так званого натуралістичного періоду, коли тварин малювали дуже точно.

В Австралії знайшли найдавніший наскельний малюнок аборигенів, і хоч як це дивно, на ньому був зображений кенгуру, пише IFLS.

Малюнок знайшли в окрузі Кімберлі, відомому великою кількістю наскельних малюнків, залишених корінними народами, які жили тут тисячоліття тому. Серед цієї "галереї" творів мистецтва є також й інші зображення, включаючи змію, ящірку і 2 представників кенгурових: валлабі і квокки.

Разом з аборигенами — корінними жителями цих місць, дослідники Мельбурнського університету вирішили встановити дати творів у спробі розкрити більш детальну хронологію цієї творчої діяльності.

Фото: Peter Veth, Balanggarra Aboriginal Corporation/Illustration: Pauline Heaney and Damien Finch

Однак датування цих картин справа не з легких, оскільки давні художники-аборигени часто малювали охристими пігментами, зробленими з оксиду заліза, який важко датувати через те, що він не містить органічних матеріалів.

Проте вчені знайшли вихід і провели радіовуглецеве датування не самих малюнків, а скам'янілих гнізд ос поруч з наскельним живописом.

Датуючи гнізда, які лежали над і під зображенням, учені змогли з упевненістю виявити, що йому від 17 500 до 17 100 років, що робить його найстарішим наскельних малюнком в Австралії.

Фото: Damien Finch/Illustration: Pauline Heaney

Крім віку, увагу експертів привернув також і стиль живопису. Його тематика і масштаб у натуральну величину характерні для так званого натуралістичного періоду в давньому мистецтві, коли тварин малювали дуже точно.

Як пояснюють фахівці, їхнє дослідження дає цінне уявлення про культуру людей, які написали цей твір, і навіть підвищує ймовірність того, що старіші роботи все ще можуть бути в Австралії.

"Ця знахідка дуже важлива, оскільки за допомогою цих первісних оцінок ми можемо дещо зрозуміти про світ, у якому жили ці стародавні творці. Ми ніколи не дізнаємося, що було на думці в художника, коли він писав цей твір понад 600 поколінь назад. Однак ми знаємо, що натуралістичний період тривав аж до останнього льодовикового періоду, тому навколишнє середовище було більш прохолодним і сухим, ніж сьогодні", — зазначив провідний автор дослідження, доктор Деміен Фінч з Мельбурнського університету.

Це знакове зображення кенгуру візуально схоже на наскельні малюнки з островів у Південно-Східній Азії, датовані понад 40 тис. років тому, що передбачає культурний зв'язок і натякає на ще більш давнє наскельне мистецтво в Австралії.

Також учені зазначають, що їхнє відкриття наскельного мистецтва можна використовувати для більш детального вивчення історії аборигенів і австралійців.