Улыбка вместо паспорта. Зубы кенгуру растут вечно и хранят множество информации о животном

Исследователи обнаружили, что передние зубы кенгуру на самом деле могут многое рассказать о своем владельце.

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Узнать возраст дикого животного может быть непросто, но важно для ветеринаров, экологов и защитников природы. Благосостояние дикой природы и оценка общего здоровья популяции зависят от знания возраста животных, и теперь ученые считают, что обнаружили эффективный метод анализа, пишет PHYS.org.

Большинство сумчатых в Австралии относятся к группе Diprotodontia — животные, имеющие большие прямые резцы на нижних челюстях. Например, кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты и опоссумы — все это дипротодонтические сумчатые.

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Никто не считает дни рождения животных в дикой природе, а потому ученые часто обращаются к их зубам, чтобы определить возраст. В новом исследовании ученые показали, что передние зубы кенгуру на самом деле разными способами определяют возраст животных. Они также могут предсказать, какого они пола.

В ходе работы ученые измерили рост резцов у кенгуру и медовых опоссумов и обнаружили, что они никогда не перестают расти. В результате ученые считают, что непрерывный рост можно использовать в качестве эффективного метода определения возраста сумчатых.

Подобно тому, как у деревьев есть годичные кольца, у зубов есть линии роста. Они образуются по мере того, как с течением времени добавляются различные твердые ткани, из которых состоит зуб — эмаль, дентин и цемент. Команда изучила линии роста резцов кенгуру и обнаружила, что "годичные кольца" в действительности можно обнаружить в двух разных областях зубов.

В ходе исследования ученые также обнаружили другой не менее эффективный способ узнать возраст кенгуру — измерить движение его коренных зубов. Поскольку поедание травы может быстро изнашивать зубы, у кенгуру есть особая адаптация, при которой их коренные зубы со временем перемещаются вперед в челюстях. Старые и изношенные зубы выдвигаются вперед и выпадают, уступая место новым, которые пережевывают значительно лучше. Это немного похоже на конвейер из зубов. Этот процесс продолжается до тех пор, пока у самых старых кенгуру не останется всего пара зубов. Ученые измерили скорость прогрессирования моляров и обнаружили, что она точно соответствует возрасту.

В рамках исследования ученые также попытались выяснить, есть ли различия в резцах самцов и самок. Результаты показывают, что у самцов резцы обычно растут и изнашиваются быстрее, чем у самок. Подобная информация важна для понимания экологии животных, поскольку она указывает на то, что самцы и самки по-разному добывают и питаются в дикой природе.

Отметим, что на планете сегодня живут четыре вида кенгуру. Самый крупный вид — красный кенгуру, а самые крупные самцы могут весить до 90 кг. Однако тысячи лет назад в Австралии обитало удивительное разнообразие кенгуру с длинными и короткими мордами. Некоторые из них, как считают ученые, бегали, а не прыгали, как это делают современные, и весили около 250 килограммов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что кенгуру прыгали не всегда: как они передвигались.