Индейцы чумаши использовали деньги из ракушек еще 2 тыс. лет назад (фото)

Обнаруженная находка меняет представление ученых о социально-политическом и экономическом развитии древних индейских охотников-собирателей.

Один из самых опытных археологов, изучающих коренных американцев Калифорнии, Линн Гэмбл отметила, что индейцы чумаши использовали бусины из ракушек в качестве денег как минимум 800 лет, пишет SciTechDaily.

Но исчерпывающий анализ некоторых записей о бусах привел Гэмбл к удивительному выводу: охотники-собиратели, жившие на южно-центральном побережье Санта-Барбары, использовали хорошо обработанные ракушки в качестве валюты, еще 2 тыс. лет назад.

"Если это действительно так, это меняет наше представление не только об охотниках-собирателях, но и о сложности их социально-политической и экономической систем. Ведь это может быть самым ранним примером использования денег в Северной и Южной Америке", — сказала Гэмбл.

Несмотря на то, что она изучает коренное население Калифорнии с конца 1970-х годов, вдохновение для ее исследования пришло издалека — из Тюбингенского университета в Германии. Несколько лет назад на симпозиуме этого университета большинство докладчиков обсуждали монеты и другие формы денег.

Некоторые специалисты были удивлены предположениями калифорнийских археологов о том, что представляют собой деньги. Заинтригованная, Гэмбл пересмотрела определения и обозначения денег в Калифорнии и поставила под сомнение некоторые из давних убеждений.

Ее исследование привело к публикации "The origin and use of shell bead money in California" в журнале "Journal of Anthropological Archaeology".

[ + – ] Бусы из ракушек найденные в районе пролива Санта-Барбара, а также в других местах Калифорнии. Фото: Tacy Kennedy / Santa Barbara Museum of Natural History

Гэмбл утверждает, что археологи должны использовать четыре критерия при оценке того, применялись ли бусины как валюта или украшение. Во-первых, бусины из ракушек, используемые в качестве валюты, должны быть более трудоемкими и сложными в изготовлении, чем те, что применяются для украшений. Во-вторых, валютой могли считаться только самые лучшие изделия. Третий критерий заключался в том, что в качестве украшения, скорее всего, использовались более крупные, привлекающие внимание бусы. Последний критерий состоял в том, что валюта была более распространена, чем декоративные изделия.

Затем Гэмбл сравнила бусины из ракушек, которые более 40 лет считались "денежными бусами", с другими широко распространенными типами, десятки тысяч из которых были найдены в районе залива Сан-Франциско. Согласно многочисленным источникам, этот тип бусин производили к югу от Point Conception и, вероятно, на северных (Санта-Барбара) Нормандских островах. Более ранние бусинки оказались такими же стандартизированными, если не больше, как те, что появились 1 тыс. лет спустя.

"Они были распространены не только по всей Калифорнии, но и за ее пределам. После измерений и сравнения степени стандартизации между различными типами этих бусинок стало ясно, что они, вероятно, были "денежными бусинами" и появились намного раньше, чем мы думали ранее", — заявила Гэмбл.

Она также отмечает, что бусины из ракушек начали использоваться в Калифорнии более 10 тыс. лет назад, но наиболее широкое распространение получили в последние 3-4 тыс. лет.

Среди доказательств были найдены инструменты для изготовления бусин из ракушек, в том числе примитивные "дрели", а также огромное количество фрагментов ракушек, вероятно, отходов или забракованной продукции, которые усеивали поверхность археологических памятников на островах.

[ + – ] Чумашские бусины. Фото: Lynn Gamble / SBMNH collection

"Нам известно, что в период первых контактов с Европой, калифорнийские индейцы торговали многими видами товаров, включая скоропортящиеся продукты. Использование раковинных бусин, несомненно, значительно облегчало эту широкую сеть обмена", — отметила Гэмбл.

Исследование Гэмбл не только проливает свет на историю происхождения денег в Америке, но и ставит под сомнение существующие теории о степени сложности человеческих обществ в доисторические времена.

Поскольку чумаши не занимались земледелием, а были охотниками-собирателями, долгое время считалось, что деньги им были не нужны, хотя ранние испанские колонизаторы искренне восхищались обширными торговыми сетями и коммерцией чумашей.

Недавние исследования денег в Европе в эпоху бронзового века показывают, что они использовались там около 3500 лет назад. По мнению Гэмбл, этот пример с чумашами очень важен, потому что он бросает вызов стойкому мнению экономистов и некоторых археологов о том, что так называемые "примитивные" общества не могли иметь "коммерческую" экономику.

"В случае как чумашей, так и бронзового века стандартизация является ключевым фактором идентификации денег. Мое исследование не только отодвигает дату использования денег на 1 тыс. лет назад в Калифорнии и, возможно, в Америке, но и предоставляет доказательства того, что деньги использовались и негосударственными обществами", — заключила Гэмбл.