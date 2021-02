Індіанці чумаші використовували гроші з черепашок ще 2 тис. років тому (фото)

Виявлена знахідка змінює уявлення вчених про соціально-політичний і економічний розвиток давніх мисливців-збирачів.

Один з найдосвідченіших археологів, які вивчають корінних американців Каліфорнії, Лінн Гембл зазначила, що індіанці чумаші використовували намистини з черепашок як гроші як мінімум 800 років, пише SciTechDaily.

Але вичерпний аналіз деяких записів про намисто привів Гембл до дивного висновку: мисливці-збирачі, котрі жили на південно-центральному узбережжі Санта-Барбари, використовували добре оброблені черепашки в ролі валюти ще 2 тис. років тому.

"Якщо це дійсно так, це змінює наше уявлення не тільки про мисливців-збирачів, але і про складність їхніх соціально-політичної та економічної систем. Адже це може бути найбільш раннім прикладом використання грошей в Північній і Південній Америці", — сказала Гембл.

Незважаючи на те, що вона вивчає корінне населення Каліфорнії з кінця 1970-х років, натхнення для її дослідження прийшло здалеку — з Тюбінгенського університету в Німеччині. Кілька років тому на симпозіумі цього університету більшість доповідачів обговорювали монети та інші форми грошей.

Деякі фахівці були здивовані припущеннями каліфорнійських археологів про те, що являють собою гроші. Заінтригована, Гембл переглянула визначення і позначення грошей у Каліфорнії і поставила під сумнів деякі з давніх переконань.

Її дослідження привело до публікації "The origin and use of shell bead money in California" в журналі "Journal of Anthropological Archaeology".

[ + – ] Намисто з черепашок, знайдене в районі протоки Санта-Барбара, а також в інших місцях Каліфорнії. Фото: Tacy Kennedy / Santa Barbara Museum of Natural History

Гембл стверджує, що археологи повинні використовувати чотири критерії при оцінці того, чи застосовувалися намистини як валюта або прикраса. По-перше, намистини з черепашок, які використовуються в ролі валюти, повинні бути більш трудомісткими і складними у виготовленні, ніж ті, що застосовуються для прикрас. По-друге, валютою могли вважатися тільки найкращі вироби. Третій критерій полягав в тому, що в ролі прикраси, швидше всього, використовувалися більші, що привертають увагу, намиста. Останній критерій полягав у тому, що валюта була більш поширена, ніж декоративні вироби.

Потім Гембл порівняла намистини з черепашок, які понад 40 років вважалися "грошовими намистом", з іншими широко поширеними типами, десятки тисяч з яких були знайдені в районі затоки Сан-Франциско. Згідно з численними джерелами, цей тип намистин виробляли на південь від Point Conception і, ймовірно, на північних (Санта-Барбара) Нормандських островах. Більш ранні намистинки виявилися такими ж стандартизованими, а то й більше, як ті, що з'явилися 1 тис. років тому.

"Вони були поширені не тільки по всій Каліфорнії, але і за її межами. Після вимірювань і порівняння ступеня стандартизації між різними типами цих намистин стало ясно, що вони, ймовірно, були "грошовими намистинами" і з'явилися набагато раніше, ніж ми думали раніше", — заявила Гембл.

Вона також зазначає, що намистини з черепашок почали використовуватися в Каліфорнії понад 10 тис. років тому, але найбільш широкого поширення набули в останні 3-4 тис. років.

Серед доказів були знайдені інструменти для виготовлення намистин з черепашок, у тому числі примітивні "дрилі", а також величезна кількість фрагментів черепашок, ймовірно, відходів або забракованої продукції, якими засівали поверхню археологічних пам'яток на островах.

[ + – ] Чумашині намистини. Фото: Lynn Gamble / SBMNH collection

"Нам відомо, що в період перших контактів з Європою, каліфорнійські індіанці торгували багатьма видами товарів, включаючи швидкопсувні продукти. Використання раковини намистин, безсумнівно, значно полегшувало цю широку мережу обміну", — зазначила Гембл.

Дослідження Гембл не тільки проливає світло на історію походження грошей в Америці, але і ставить під сумнів існуючі теорії про ступінь складності людських суспільств у доісторичні часи.

Оскільки чумаші не займалися землеробством, а були мисливцями-збирачами, довгий час вважалося, що гроші їм були не потрібні, хоча ранні іспанські колонізатори щиро захоплювалися великими торговельними мережами і комерцією чумашів.

Нещодавні дослідження грошей у Європі в епоху бронзового століття показують, що вони використовувалися там близько 3500 років тому. На думку Гембл, цей приклад з чумашами дуже важливий, тому що він кидає виклик стійкій думці економістів і деяких археологів про те, що так звані "примітивні" суспільства не могли мати "комерційну" економіку.

"У разі як чумашів, так і бронзового століття стандартизація є ключовим фактором ідентифікації грошей. Моє дослідження не тільки відсуває дату використання грошей на 1 тис. років тому в Каліфорнії і, можливо, в Америці, але і надає докази того, що гроші використовувалися і недержавними товариствами", — уклала Гембл.