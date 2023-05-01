Незаконный застройщик. Найдены анемоны-суперстроители, строящие на крабах "особняки" (фото)

Эти существа не просто живут на панцире хозяина, но и выстраивают пристройки, защищающие от хищников.

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Глубоко в море Кумано, что у юго-восточного побережья Японии, живут крабы-отшельники с чем-то похожим на жемчужно-розовые цветы на панцирях. Однако после тщательного изучения ученые пришли к выводу, что это вовсе не растения, а новый, недавно открытый вид анемонов Stylobates calcifer, которые уютно располагаются на панцирях крабов отшельников и даже выстраивают на них различные пристройки, пишет The Guardian.

Отметим, что подобный вид сожительства актиний и ракообразных вовсе не уникальный, десятки анемон живут исключительно с раками-отшельниками. В выигрыше оказываются оба — стрекательные щупальца анемонов защищают ракообразных от хищников, пока актинии автостопом путешествуют на крабах, поглощая остатки их пищи.

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Впрочем, по словам ученых, эти анемоны пошли еще дальше — они буквально выстраивают "особняки" на панцире краба, расширяя его пределы и пристраивая "веранду". По словам автора исследования, который и обнаружил актинию, Акихиро Йошикавы, эти актинии не станут строить дома для кого угодно, они сосредоточены на взаимодействии лишь с одним видом крабов-отшельников.

Отметим, что новый вид морских актиний был обнаружен, когда несколько особей попали в траулерные сети на глубине от 100 до 400 метров исследователями из Университета Кагосима. Этот союз актиний и крабов настолько уникален, что когда крабам приходит время найти новую раковину и переселиться, он забирает с собой и актинию-застройщика.

По словам Йошикавы, новый вид актиний он назвал в честь одного из персонажей своего любимого мультфильма Хаяо Миядзаки "Ходячий замок", Кальцифером. Отметим, что мультфильм является экранизацией фантастического романа, в котором огненный демон Кальцифер связан магическим договором с домом волшебника Хаула, который перемещается с места на место, подобно крабу-отшельнику.

Кальциферная актиния (Stylobates calcifer sp. nov) с крабом-отшельником-хозяином (Pagurodofleinia doederleini) Фото: Akihiro Yoshikawa

В ходе исследования Йокашиве также удалось заснять удивительное переселение краба и анемоны в аквариуме в своей лаборатории. Ученый отмечает, что краб потребовалось почти два дня, чтобы уговорить своего компаньона покинуть старый дом и перебраться вместе с ним в новый. В конце концов, после множества щипков и "уговоров", анемон таки сдался, отпустил старый панцирь и ухватился за новый.

Исследователи отмечают, что в глубоком море также можно встретить множество крабов-отшельников, которые обходятся без подобных компаньонов. Ученые предполагают, что это связано с тем, что в океане попросту не хватает кальцифицирующих морских анемонов. Ученые также задались вопросом, почему крабы не бояться менять ракушки, если понимают, что в процессе переселения в новый дом их компаньон легко может быть украден.

Йокашива полагает, что это может быть связано с тем, что расширенные настройки актиний не являются идеальным домом для крабов-отшельников. Ученый полагает, что крабы считают такой дом с надстройками временным, так как эти структуры весьма тонки и не прочны. Кроме того, исследователи полагают, что "переезд" также является отличным способом избавиться от других непрошеных гостей, так как на панцирях крабов-отшельников и внутри них, живут множество других организмов, и не все из них приятны ракообразным.

Ранее Фокус писал о том, что паразиты "взламывают" крабов и меняют им пол, чтобы выжить.