Незаконний забудовник. Знайдені анемони-супербудівники, які будують на крабах "особняки" (фото)

Ці істоти не просто живуть на панцирі господаря, а й вибудовують прибудови, що захищають від хижаків.

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Глибоко в морі Кумано, що біля південно-східного узбережжя Японії, живуть краби-самітники з чимось схожим на рожеві квіти на панцирах. Однак після ретельного вивчення вчені дійшли висновку, що це зовсім не рослини, а новий, нещодавно відкритий вид анемон Stylobates calcifer, які затишно розташовуються на панцирах крабів-самітників і навіть вибудовують на них різні прибудови, пише The Guardian.

Зазначимо, що подібний вид співіснування актиній та ракоподібних зовсім не унікальний, десятки анемон живуть виключно з крабами-самітниками. У виграші опиняються обидва — жагучі щупальця анемон захищають ракоподібних від хижаків, доки актинії автостопом подорожують на крабах, поглинаючи залишки їхньої їжі.

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Втім, за словами вчених, ці анемони пішли ще далі — вони буквально вибудовують "особняки" на панцирі краба, розширюючи його межі та прилаштовуючи "веранду". За словами автора дослідження, який і виявив актинію, Акіхіро Йошикави, ці актинії не стануть зводити будинки для будь-кого, вони зосереджені на взаємодії лише з одним видом крабів-самітників.

Зазначимо, що новий вид морських актиній було виявлено дослідниками з Університету Кагосіма, коли кілька особин потрапили до траулерних сітей на глибині від 100 до 400 метрів. Ця пара актиній і крабів настільки унікальна, що коли крабам треба знайти нову раковину і переселитися, він забирає з собою й актинію-забудовника.

За словами Йошикави, новий вид актиній він назвав на честь одного з персонажів свого улюбленого мультфільму Хаяо Міядзакі "Ходячий замок", Кальцифером. Зазначимо, що мультфільм є екранізацією фантастичного роману, в якому вогняний демон Кальцифер пов'язаний магічним договором з будинком чарівника Хаула, який переміщається з місця на місце, подібно до краба-самітника.

Кальциферна актинія (Stylobates calcifer sp. nov) з крабом-самітником-хазяїном (Pagurodofleinia doederleini) Фото: Akihiro Yoshikawa

Під час дослідження Йошикаві також вдалося зняти дивовижне переселення краба й анемони в акваріумі у своїй лабораторії. Вчений зазначає, що крабу знадобилося майже два дні, щоб умовити свого компаньйона покинути старий будинок і перебратися разом з ним до нового. Зрештою, після безлічі щипків та "умовлянь", анемон таки здався, відпустив старий панцир і вхопився за новий.

Дослідники зазначають, що в глибокому морі також можна зустріти безліч крабів-самітників, які обходяться без подібних компаньйонів. Вчені припускають, що це пов'язано з тим, що в океані просто не вистачає морських анемонів-кальциферів. Вчені також зацікавилися, чому краби не бояться міняти раковини, якщо розуміють, що в процесі переселення в новий будинок їхній компаньйон легко може бути вкрадений.

Йошикава вважає, що це може бути пов'язане з тим, що розширені надбудови актиній не є ідеальним будинком для крабів-самітників. Вчений вважає, що краби вважають будинок з надбудовами тимчасовим, оскільки ці структури дуже тонкі й не міцні. Крім того, дослідники вважають, що "переїзд" також є відмінним способом позбутися інших непроханих гостей тому, що на панцирах крабів-самітників і всередині них живе безліч інших організмів, і не всі з них приємні ракоподібним.

Раніше Фокус писав про те, що паразити "зламують" крабів і змінюють їм підлогу, щоб вижити.