Раздражители со штангой. Почему люди хрюкают в спортзале и действительно ли это помогает

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, действительно ли ворчание может принести пользу тренировке.

Related video

Любому, кто хоть однажды посещал зал, приходилось сталкиваться с "этим человеком", чье громкое ворчание и хрюканье может быть весьма раздражительным. Многих посетителей настолько раздражают эти гортанные звуки, что владельцам залов пришлось запретить таким людям посещать спортзал, или хотя бы вести себя потише, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые из Университета Дрекселя сосредоточились на том, чтобы понять, действительно ли подобные звуки могут каким-то образом помочь в тренировках. Ответ оказался не так-то прост.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что ворчание и хрюканье стали предметом горячих споров. Во-первых, очевидно, что у некоторых эти странные звуки в действительности вызывают яростный гнев, во-вторых, люди, практикующие ворчание в зале настойчиво защищают свое право на громкое ворчание. Более того, некоторые также считают подобные звуки демонстрацией хорошей физической формы, честно веря в том, что подобные выкрикивания помогают тренировкам.

Исследователи решили поставить точку в этом горячем споре. Стоит начать с того, что хрюканье — вполне нормальное поведение, когда мы напрягаемся, поднимая тяжести или кропотливо потея в тренажерном зале. Более того, спортсменам советуют не задерживать дыхание во время выполнения упражнений, иначе они рискуют потерять сознание. Однако порой агрессивный вдох может превратиться в нечто подобное хрюканью.

Ученые также отмечают, что правильное дыхание является важной составляющей разных видов спорта. Однако некоторые исследования также свидетельствуют о том, что целенаправленное ворчание также может быть полезным во время тренировки.

В исследовании 2014 года приняли участие три десятка человек — всех их попросили сжать рукоять, которая фиксировала силу нажима. Каждый из участников мог сделать это одним из трех способов:

просто сжать рукоять;

сжать рукоять с выдохом;

сжать рукоять, издавая голосовые звуки (хрюканье, крик).

Результаты свидетельствуют о том, что большинство из третьей группы выбирали хрюканье, однако некоторые также и кричали. Кроме того, исследователи обнаружили, что сжатие рукояти во время выдоха увеличивает силу нажима, а сжатие с криком или хрюканьем добавляет порядка 10% силы. Подобное исследование также было проведено в 1960-х годах и теперь оба из них часто приводятся в качестве аргумента сторонниками издавать звуки во время тренировок.

Ученые также обнаружили, что выдох во время подъема помогает сохранить стабильность корпуса, что в перспективе может сделать человека сильнее при выполнении определенных действий.

Итак, значит ли это что крики и хрюканье уместны в спортзале? Исследователи уверены, что все зависит от контекста. Если речь идет о специализированном спортивном зале, заполненном тяжелоатлетами, или кроссфит-зале — да, пожалуй, такое поведение в действительности поможет сделать тренировки более эффективными. Однако важно понимать, что только потому, что резкие выдохи полезны для подъема веса, вовсе не значит, что вам следует быть чрезвычайно громкими.

Кроме того, ученые напоминают, что во время тренировок также можно использовать один лайфхак, который позволит оставаться относительно тихим, даже выполняя сложные подъемы, для этого необходимо сомкнуть губы, прижать язык к небу и глубоко дышать через нос во время подъема.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали лучшее время для тренировок, сжигающих жир.