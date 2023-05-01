Подразники зі штангою. Чому люди рохкають у спортзалі і чи справді це допомагає

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, чи справді бурчання може принести користь тренуванню.

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Будь-кому, хто хоч одного разу відвідував зал, доводилося стикатися з "цією людиною", чиє голосне бурчання і рохкання може бути дуже дратівливим. Багато відвідувачів настільки дратують ці гортанні звуки, що власникам залів довелося заборонити таким людям відвідувати спортзал, або хоча б поводитися тихіше, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені з Університету Дрекселя зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чи справді такі звуки можуть якимось чином допомогти у тренуваннях. Відповідь виявилася не такою простою.

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Зауважимо, що бурчання і рохкання стали предметом гарячих суперечок. По-перше, очевидно, що в деяких ці дивні звуки насправді викликають лютий гнів, по-друге, люди, які практикують бурчання в залі, наполегливо захищають своє право на гучне бурчання. Ба більше, деякі також вважають подібні звуки демонстрацією гарної фізичної форми, чесно вірячи у те, що подібні вигуки допомагають тренуванням.

Дослідники вирішили поставити крапку в цій гарячій суперечці. Варто почати з того, що рохкання — цілком нормальна поведінка, коли ми напружуємося, піднімаючи тяжкості або ретельно потіючи в тренажерному залі. До того ж спортсменам дійсно радять не затримувати дихання під час виконання вправ, інакше вони ризикують знепритомніти. Однак часом агресивний вдих може перетворитися на щось подібне рохканню.

Вчені також зазначають, що правильне дихання є важливим складником різних видів спорту. Однак деякі дослідження також свідчать про те, що цілеспрямоване бурчання може бути корисним під час тренування. Наприклад, у дослідженні 2014 року взяли участь три десятки людей — усіх їх попросили стиснути ручку, яка фіксувала силу тиску. Кожен з учасників міг зробити це одним із трьох способів:

просто стиснути руків'я;

стиснути руків'я з видихом;

стиснути руків'я, видаючи голосові звуки (рохкання, крик).

Результати свідчать про те, що більшість із третьої групи обирали рохкання, проте деякі також і кричали. Крім того, дослідники виявили, що стиснення руків'я під час видиху збільшує силу натиску, а стиск з криком чи рохканням додає близько 10% сили. Подібне дослідження також було проведено у 1960-х роках і тепер обидва з них часто наводяться як аргумент прихильниками видавати звуки під час тренувань.

Вчені також виявили, що видих під час підйому допомагає зберегти стабільність корпусу, що в перспективі може зробити людину сильнішою при виконанні певних дій.

Отже, чи це означає що крики й рохкання доречні в спортзалі? Дослідники впевнені, що це залежить від контексту. Якщо йдеться про спеціалізований спортивний зал, заповнений важкоатлетами, або кросфіт-зал — так, мабуть, така поведінка насправді допоможе зробити тренування ефективнішими. Однак важливо розуміти, що тільки тому, що різкі видихи корисні для підйому ваги зовсім не означає, що вам слід бути надзвичайно гучними.

Крім того, вчені нагадують, що під час тренувань також можна використовувати один лайфхак, який дозволить залишатися відносно тихим, навіть виконуючи складні підйоми, для цього необхідно зімкнути губи, притиснути язик до піднебіння та глибоко дихати через ніс під час підйому.

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