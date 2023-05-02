Оставили Илона Маска позади. Мозговые чипы для лечения слепоты и глухоты уже тестируют 50 человек

Компания Blackrock Neurotech вовсю тестирует свой имплантат мозгового чипа, который способен управлять роботизированными руками и инвалидными колясками.

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Несмотря на все усилия Илона Маска, приступить к исследованиям на людях ему все еще не удается. А вот компания Blackrock Neurotech, которая также работает над разработкой мозгового имплантата, предназначенного для лечения слепоты, глухоты и депрессии, уже вовсю тестирует свой продукт, пишет Daily Mail.

Мозговые имплантаты вполне реальны и их уже вживили полусотне человек. Команда Blackrock Neurotech изобрела массив нейропортов, который, как надеются ученые, поможет вылечить паралич, слепоту, глухоту и даже депрессию.

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Мозговой чип объединяют с другими технологиями, предназначенными для обеспечения мобильности, например, роботизированными руками или инвалидными креслами. По словам соучредителя компании из Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США), в данный момент Blackrock Neurotech — единственный из разработчиков, кто использует "имплантаты прямого мозгового подключения" на людях.

Ученые отмечают, что их разработка позволила реципиентам выполнять целый ряд действий, например:

подключиться к компьютеру;

управлять роботизированными руками;

управлять инвалидными креслами;

играть в видеоигры;

восстановить чувствительность.

Все это стало возможным благодаря имплантату и тому, как он считывает сигналы мозга. По сути, мозговой чип состоит из сотни микроигл, которые считывают электрические сигналы, производимые мозгом. Далее он фиксируется на этих сигналах, расшифровывает команды и выполняет действия с помощью специального программного обеспечения для машинного обучения.

Мозговой чип состоит из сотни игл Фото: University of Pittsburgh

Ученые полагают, что в будущем данная технология позволит даже создать роботизированную руку, которая сможет выполнять чрезвычайно сложные задачи, например, сделать набросок портрета или использовать компьютер.

Однако на пути Blackrock Neurotech все еще остается существенное препятствие. Чтобы вынести исследования за пределы лаборатории, им потребуется получить соответствующее одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Если в ближайшее время компания сможет получить разрешение, технология станет доступной для домашнего использования.

Ученые отмечают, что их разработка направлена на "повышение независимости и мобильности", а в конечном итоге улучшит "качество жизни людей с параличом". В компании также заявили, что основная их цель заключается в том, чтобы в будущем эти мозговые чипы стали такими же доступными для людей, как и кардиостимуляторы для пациентов с проблемами сердца.

Ранее Фокус писал о том, как мозговые чипы могут удивительным образом изменить вашу личность.