Исцеляющая симфония. Ученые используют звуковые волны, чтобы добраться к опухоли в центре мозга

Долгое время исследователи пытались найти способ, который позволил бы доставить лекарства в самые отдаленные области мозга и, похоже, им это наконец-то удалось.

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Человеческий мозг является "замком нашего тела", защищенным почти непроницаемым рвом, также известным как гематоэнцефалический барьер. По сути, он представляет собой пограничные клетки, которые не дают токсинам и патогенам пробраться дальше к чувствительным тканям, пишет Science Alert.

Хорошая новость заключается в том, что этот барьер весьма надежен и его сложно преодолеть токсинам. Однако в этом заключается и плохая новость — из-за столь сильной защиты, исследователи не могут доставить к мозгу необходимые лекарства, например, когда речь идет о лечении рака мозга.

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В течение многих лет ученые безрезультатно пытались найти способ, позволяющий протолкнуть лекарства сквозь этот барьер, и в 2014 году им наконец-то это удалось. Тогда ученые получили первый внутренний доступ к человеческому мозгу с помощью звуковых волн. В новом клиническом испытании ученых из Северо-Западного университета использовали этот же метод.

Известно, что ученые использовали звуковые волны, чтобы доставить лекарства в мозг пациентов. Результаты первой фазы исследования свидетельствуют о том, что этот метод позволяет ученым доставлять два мощных химиотерапевтических препарата прямо в мозг пациента. Ученые отмечают, что после лечения концентрация противораковых препаратов, протекающих через неврологические ткани пациентов была в 4-6 раз выше той, которую можно было бы достигнуть, используя другой метод.

Ученые также отмечают, что в данный момент они уже приступили ко второй фазе клинических испытаний. Предполагается, что это позволит увидеть, как все это лекарство способно повлиять на здоровье и выживаемость пациентов с рецидивирующей глиобластомой, которая чрезвычайно агрессивна и не поддается лечению.

По словам соавтора исследования, нейрохирурга Адама Сонабенда из Северо-Западного университета, потенциально данное исследование является "огромным шагом вперед" для пациентов с глиобластомой.

Ультразвуковая терапия мозга

Отметим, что в первой фазе клинического испытания приняли участие 17 пациентов, которым хирургически удалили опухоль. Во время операции в их мозг также имплантировали ультразвуковое устройство, разработанное французской биотехнологической компанией. Следующие 2-4 месяца каждый излучатель испускал низкоинтенсивный ультразвуковой импульс, который повторялся каждые три недели. Одновременно с импульсом пациенту в сознании также вводили микропузырьки. В общей сложности вся процедура занимала не более 4 минут.

Авторы исследования отмечают, что когда ультразвуковые волны ударяют по микропузырькам в кровотоке, они начинают вибрировать, что позволяет пузырькам преодолеть низкоинтенсивный ультразвуковой импульс. Ранее ученые уже завершили испытания на животных, и результаты были весьма впечатляющими — ультразвуковая терапия открывает окно в барьере и держит его открытым около 6 часов. Новое исследование предполагает, что это "окно" у людей может быть еще короче — исследователи полагают, что герметичность барьера почти полностью восстанавливается уже через час после процедуры. В текущем клиническом испытании в это критическое окно вводили два разных химиотерапевтических препарата: паклитаксел и карбоплатин.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ультразвуковая терапия в действительности может быть эффективна и приводит к значительному увеличению концентрации химиотерапевтических препаратов, которым удается достичь головного мозга.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали вакцину, которая может предотвратить и убить рак мозга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.