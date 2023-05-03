Никаких страданий. Инновационная терапия позволит забыть о хронической боли в пояснице

Результаты исследования свидетельствуют об улучшении состояния и подвижности пациентов.

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Тот, кто хоть единожды сталкивался с болью в пояснице, никогда не забудет этого опыта. Некоторым же людям приходится жить с хроническими болями в пояснице, которые буквально не дают возможности передвигаться и вести полноценную жизнь, пишет New Atlas.

Хорошая новость заключается в том, что группа исследователей из Университетов Кертина и Маккуори (Австралия), похоже, разработали инновационную терапию, которая позволит забыть о страданиях. Отметим, что терапия включает в себя психологические и физические подходы и позволяет пациентам эффективно справляться с рецидивами.

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Согласно статистике, порядка 80% взрослых людей в течение жизни испытывают боль в пояснице, причем с возрастом количество приступов только увеличивается. Приблизительно у четверти воспаление плавно перетекает в неприятное хроническое состояние, которое может длиться более 3 месяцев, а то и годами.

Чтобы справиться с хроническими болями в пояснице и забыть о страданиях, ученые предлагают пройти когнитивно-функциональную терапию. Отметим, что ее эффективность была проверена в клиническом исследовании, в котором приняли участие 500 человек, страдающих хроническими болями. В общей сложности реципиенты прошли два десятка физиотерапевтических практик в течение 12 недель, в том числе и индивидуальные сеансы с клиницистами. Реципиенты также повторно посетили специалистов через полгода после окончания терапии.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что все они заявили об улучшении своего состояния, а также значительном улучшении подвижности и боли. Этот эффект сохранялся даже спустя полгода после окончания терапии.

Терапия была разработана профессором Питером О'Салливаном. Он считает, что используя психологический и физический подход, можно значительно улучшить жизнь пациентов с хронической болью в пояснице. Во-первых, терапия предполагает психологические инструменты, которые позволят пациенту справляться со своим состояние, во-вторых, реципиентов учат двигаться таким образом, чтобы уменьшить боли.

О'Салливан также отмечает, что новое лечение является индивидуальным и основывается на особенностях конкретного человека и его опыта жизни с болевым синдромом. Кроме того, физиотерапевты дают пациентам подсказки, которые помогут сделать движения умелыми и снизят риск возникновения резких болей.

Важно понимать, что данный метод весьма отличается от привычных подходов, которые, как правило, включают в себя:

массаж;

манипуляции с позвоночником;

медикаментозное лечение;

инъекции.

Исследователи также отмечают, что эффект от инновационной терапии вместе с уменьшением боли и стресса сохранялся вплоть до одного года. Согласно исследованию, более 80% пациентов, прошедших терапию, были довольны результатами, отмечая психологические преимущества возможности двигаться с вновь обретенной уверенностью.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.