Жодних страждань. Інноваційна терапія дозволить забути про хронічний біль у попереку

Результати дослідження свідчать про покращення стану та рухливості пацієнтів.

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Той, хто хоч одного разу стикався з болем у попереку, ніколи не забуде цього досвіду. Деяким людям доводиться жити з хронічними болями у попереку, які буквально не дають можливості пересуватися і вести повноцінне життя, пише New Atlas.

Хороша новина полягає в тому, що група дослідників з Університетів Кертіна та Маккуорі (Австралія), схоже, розробили інноваційну терапію, яка дозволить забути про страждання. Зазначимо, що терапія включає психологічні та фізичні підходи й дозволяє пацієнтам ефективно справлятися з рецидивами.

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Згідно зі статистикою, близько 80% дорослих людей протягом життя відчувають біль у попереку, причому з віком кількість нападів лише збільшується. Приблизно у чверті запалення плавно перетікає в неприємний хронічний стан, який може тривати понад 3 місяці, або навіть роками.

Щоб впоратися з хронічними болями у попереку та забути про страждання, вчені пропонують пройти когнітивно-функціональну терапію. Зазначимо, що її ефективність була перевірена в клінічному дослідженні, в якому взяли участь 500 осіб, які страждають на хронічні болі. Загалом реципієнти пройшли два десятки фізіотерапевтичних практик протягом 12 тижнів, у тому числі індивідуальні сеанси з клініцистами. Реципієнти також повторно відвідали спеціалістів за пів року після закінчення терапії.

Результати дослідження свідчать про те, що всі вони заявили про поліпшення свого стану, а також значне поліпшення рухливості та болю. Цей ефект зберігався навіть за пів року після закінчення терапії.

Терапія була розроблена професором Пітером О'Салліваном. Він вважає, що використовуючи психологічний та фізичний підхід, можна значно покращити життя пацієнтів із хронічним болем у попереку. По-перше, терапія передбачає психологічні інструменти, які дозволять пацієнтові справлятися зі своїм станом, по-друге, реципієнтів вчать рухатися таким чином, щоб зменшити біль.

О'Салліван також зазначає, що нове лікування є індивідуальним і ґрунтується на особливостях конкретної людини та її досвіду життя з больовим синдромом. Крім того, фізіотерапевти дають пацієнтам підказки, які допоможуть зробити рухи вмілими та зменшать ризик виникнення різкого болю.

Важливо розуміти, що цей метод дуже відрізняється від звичних підходів, які, як правило, включають:

масаж;

маніпуляції із хребтом;

медикаментозне лікування;

ін'єкції.

Дослідники також зазначають, що ефект від інноваційної терапії разом зі зменшенням болю та стресу зберігався до одного року. Згідно з дослідженням, понад 80% пацієнтів, які пройшли терапію, були задоволені результатами, відзначаючи психологічні переваги можливості рухатися з новою впевненістю.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.