Древние летописцы: сколько информации хранят в себе деревья и чем полезно считать годичные кольца

Ученые рассказали, чем так важна дендрохронология и какие тайны древней истории Земли таят в себе деревья.

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Дендрохронология представляет собой научный метод, который включает в себя определение возраста дерева или его части путем подсчета годичных колец. Ученые активно используют этот метод для датирования и анализа событий прошлого, пишет Science Focus.

В новом исследовании ученые подробнее рассказали о том, как работает этот метод и какие скрытые тайны истории нашей планеты могут рассказать деревья. Известно, что помимо того, что деревья растут вверх, они также растут вширь, добавляя новую древесную ткань под кору, в области, известной как сосудистый камбий.

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Ученые отмечают, что весной деревья образуют большие тонкостенные клетки под корой, однако уже к концу лета их рост замедляется и они добавляют более плотные толстостенные клетки "поздней древесины". Последние кажутся более темного цвета и оставляют видимые кольца на стволе, которые, по сути, и отмечают каждый новый год жизни растения.

Отметим, что дендрохронология широко применяется во многих научных аспектов. В том числе ученые обращаются к этому методу для датирования археологических находок, а также используют в качестве калибровки радиоуглеродного датирования.

Дело в том, что ширина каждого годичного кольца зависит от того, сколько новой ткани было добавлено в течение одного сезона. На этот процесс влияет климат и условия окружающей среды, а потому исследователи используют годичные кольца деревья для раскрытия тайн прошлых климатических изменений.

Как работает дендрохронология Фото: Daniel Bright

Впрочем, как и любой другой научный метод, дендрохронология имеет свои ограничения. Во-первых, для получения полной картины потребуется полный поперечный срез дерева, вплоть до коры, которая, увы, не всегда присутствует в образцах срезанной древесины. Во-вторых, повреждение дерева, например, удаление коры, может привести к деформации годичных колец по мере рост растения над рубцом — это также сделает общую картину смазанной.

Исследователи отмечают, что существует множество факторов, которые стоит учитывать во время изучения годичных колец. Кроме того, некоторые деревья могут быть датированы более надежно, чем другие. Например, дубы гарантировано производят по одному кольцу каждый год, однако ольха, сосна и береза имеют более неустойчивые циклы роста и могут пропустить кольцо в некоторые периоды, а затем удвоить их на следующий год.

Ранее Фокус писал о том, что древние годичные кольца предсказали начало двухлетнего апокалипсиса.