Давні літописці: скільки інформації зберігають у собі дерева та чим корисно рахувати річні кільця

Учені розповіли, чим така важлива дендрохронологія та які таємниці стародавньої історії Землі ховають у собі дерева.

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Дендрохронологія — це науковий метод, який включає визначення віку дерева або його частини шляхом підрахунку річних кілець. Учені активно використовують цей метод для датування й аналізу подій минулого, пише Science Focus.

У новому дослідженні вчені докладніше розповіли, як працює цей метод і які приховані таємниці історії нашої планети можуть розповісти дерева. Відомо, що дерева ростуть вгору, але вони також ростуть вшир, додаючи нову тканину під кору, у ділянці, відомій як судинний камбій.

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Учені відзначають, що навесні дерева утворюють великі тонкостінні клітини під корою, проте вже до кінця літа їхній ріст сповільнюється, і вони додають щільніші товстостінні клітини "пізньої деревини". Останні здаються темнішими та залишають видимі кільця на стовбурі, які, по суті, й позначають кожен новий рік життя дерева.

Зазначимо, що дендрохронологія широко застосовується в багатьох наукових аспектах. Зокрема, вчені звертаються до цього методу для датування археологічних знахідок, а також використовують як спосіб калібрування радіовуглецевого датування.

Річ у тому, що ширина кожного річного кільця залежить від того, скільки нової тканини було додано протягом одного сезону. На цей процес впливають клімат і умови довкілля, а тому дослідники використовують річні кільця дерева для розкриття таємниць минулих кліматичних змін.

Як працює дендрохронологія Фото: Daniel Bright

Утім, як і будь-який інший науковий метод, дендрохронологія має обмеження. По-перше, для отримання повної картини буде потрібний повний поперечний зріз дерева, аж до кори, яка, на жаль, не завжди присутня в зразках зрізаної деревини. По-друге, пошкодження дерева, наприклад, видалення кори, може призвести до деформації річних кілець у міру росту рослини над рубцем — це також зробить загальну картину зміненою.

Дослідники відзначають, що є безліч факторів, які варто враховувати під час вивчення річних кілець. Крім того, деякі дерева можуть бути датовані надійніше, ніж інші. Наприклад, дуби гарантовано виробляють по одному кільцю щороку, проте вільха, сосна й береза мають нестійкіші цикли росту й можуть пропустити кільце в деякі періоди, а потім подвоїти їх наступного року.

Раніше Фокус писав про те, що стародавні річні кільця пророкували початок дворічного апокаліпсису.