Позитивное отношение и отсутствие кибер-ненависти: как предотвратить опасность соцсетей для подростков

В связи с растущим беспокойством по поводу влияния социальных сетей на психическое здоровье подростков, эксперты предложили практические и научно обоснованные советы.

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Американская психологическая ассоциация (APA) выпустила ряд рекомендаций, которые помогут подросткам извлечь максимум пользы от пользования социальными сетями, кроме танцевальных челленджей в TikTok и видео с котиками, пишет NBC News.

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Согласно рекомендациям, подростков следует учить медиаграмотности, чтобы помочь им распознавать фейковые новости и пропаганду в Интернете. APA также рекомендует подросткам ограничить время, проведенное перед экраном, чтобы они могли спать и заниматься физическими упражнениями.

Рекомендации направлены не только на молодых людей, но и на их родителей, учителей и даже на технологические компании, разрабатывающие приложения для социальных сетей.

Научный директор APA Митч Принштейн объясняет, что организация хочет предоставить научно обоснованный и сбалансированный взгляд на социальные медиа. Поскольку подростки будут пользоваться ими, несмотря на все команда хочет предложить практические советы относительно того, как минимизировать потенциальные риски, связанные с чрезмерным использованием.

Одна из ключевых рекомендаций состоит в том, чтобы родители и педагоги приспосабливали использование социальных сетей к возможностям развития молодых людей. APA также предлагает проводить скрининг проблемного использования социальных сетей и ограничить использование подростков социальных сетей для сравнения себя с другими.

Исследователи также рекомендуют минимизировать влияние кибер-ненависти и продвигать положительное цифровое отношение.

Принштейн сравнивает использование социальных сетей с управлением автомобилем, говоря, что для обеспечения безопасности подростков требуются командные усилия. Политики, родители и технологические компании должны работать вместе, чтобы молодежь получала максимум пользы от социальных сетей, избегая одновременно потенциального ущерба.

Хотя некоторые из этих рекомендаций могут быть сложными для применения на практике, ученые надеюсь, что они станут полезными для родителей и педагогов, ежедневно взаимодействующих с подростками.

Психолог Эмма Вудворд предлагает использовать наставления как начало разговора с детьми.

Социальные медиа самостоятельно не являются ни полезными, ни вредными для молодых людей. При умеренном использовании и развитии офлайн-сообществ, они могут быть положительной силой.

Однако молодые люди, борющиеся с проблемами психического здоровья, могут оказаться более уязвимыми к вреду социальных сетей, например, к контенту, пропагандирующему саморазрушение.

В целом APA надеется, что ее рекомендации будут способствовать совместным усилиям, направленным на то, чтобы сделать использование социальных сетей более безопасным и позитивным для молодежи.

По словам Принштейна, социальные медиа останутся с нами, поэтому мы должны научить детей получать от них лучше всего и избегать худшего.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.