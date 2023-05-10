Позитивне ставлення та відсутність кібер-ненависті: як запобігти небезпеці соцмереж для підлітків

У зв'язку з кожен раз більшим занепокоєнням щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров'я підлітків, експерти запропонували практичні та науково обґрунтовані поради.

Related video

Американська психологічна асоціація (APA) випустила низку рекомендацій, які допоможуть підліткам отримати максимум користі від користування соціальними мережами, окрім танцювальних челенджів у TikTok та відео з котиками, пише NBC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з рекомендаціями, підлітків слід навчати медіаграмотності, щоб допомогти їм розпізнавати фейкові новини та пропаганду в Інтернеті. APA також рекомендує підліткам обмежити час, проведений перед екраном, щоб вони могли достатньо спати і займатися фізичними вправами.

Рекомендації спрямовані не лише на молодих людей, але й на їхніх батьків, вчителів і навіть на технологічні компанії, які розробляють додатки для соціальних мереж.

Науковий директор APA Мітч Прінштейн пояснює, що організація хоче надати науково обґрунтований і збалансований погляд на соціальні медіа. Оскільки підлітки користуватимуться ними попри все команда хоче запропонувати практичні поради щодо того, як мінімізувати потенційні ризики, пов'язані з надмірним використанням.

Одна з ключових рекомендацій полягає в тому, щоб батьки та педагоги пристосовували використання соціальних мереж до можливостей розвитку молодих людей. APA також пропонує проводити скринінг проблемного використання соціальних мереж та обмежити використання підлітками соціальних мереж для порівняння себе з іншими.

Дослідники також радять мінімізувати вплив кібер-ненависті та просувати позитивне цифрове ставлення.

Прінштейн порівнює використання соціальних мереж з керуванням автомобілем, кажучи, що для гарантування безпеки підлітків потрібні командні зусилля. Політики, батьки та технологічні компанії повинні працювати разом, щоб молодь отримувала максимум користі від соціальних мереж, уникаючи водночас потенційної шкоди.

Хоча деякі з цих рекомендацій можуть бути складними для застосування на практиці, науковці сподіваюся, що вони стануть корисними для батьків і педагогів, які щодня взаємодіють із підлітками.

Психологиня Емма Вудворд пропонує використовувати настанови як початок розмови з дітьми.

Соціальні медіа самостійно не є ні корисними, ні шкідливими для молодих людей. За умови поміркованого використання та розвитку офлайн-спільнот, вони можуть бути позитивною силою.

Однак молоді люди, які борються з проблемами психічного здоров'я, можуть стати вразливішими до шкоди соціальних мереж, наприклад, до контенту, що пропагує саморуйнування.

Загалом, APA сподівається, що її рекомендації сприятимуть спільним зусиллям, спрямованим на те, щоб зробити використання соціальних мереж безпечнішим і позитивнішим для молоді.

За словами Прінштейна, соціальні медіа залишаться з нами, тому ми повинні навчити дітей отримувати від них найкраще і уникати найгіршого.

Раніше Фокус писав про кілька простих кроків, які можуть врятувати мільйони новонароджених: вчені пояснили як.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.