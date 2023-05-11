Меркурий ретроградный, но это по-прежнему ничего не значит для вашей жизни: вот почему

Как это иногда бывает, в своих проблемах нужно винить чаще всего себя, чем самую близкую к Солнцу планету.

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В настоящее время Меркурий находится в ретроградном движении, как считают некоторые люди. Часто можно услышать словосочетание "ретроградный Меркурий" и это якобы каким-то образом влияет на жизнь человека. Для некоторых людей само сообщение о ретроградном Меркурии является оправданием неудач в жизни. Но вместо того, чтобы винить самую близкую к Солнцу планету, лучше заняться достижением поставленных целей, что приведет к улучшению жизни. О том что на самом деле означает ретроградное движение и может ли Меркурий влиять на жизнь человека, пишет IFLScience.

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Некоторые люди все еще верят в то, что движение Меркурия, который находится на расстоянии 86 млн км от нас сильно влияет на их жизнь. В частности, это касается тех людей, которые верят в астрологические прогнозы и, когда они узнают о ретроградном Меркурии, то сразу же винят планету во всех своих несчастьях.

Что такое ретроградное движение?

Ретроградное движение происходит у всех планет просто потому, что они вращаются вокруг Солнца, а не Земли. Все планеты вращаются в одном направлении. Иногда на некоторое время кажется, что они изменяют траекторию полета и двигаются в обратном направлении. По крайней мере если смотреть на них з Земли. Но на самом деле это оптическая иллюзия. То есть планеты не останавливаются, чтобы изменить траекторию своего полета на обратную. Вера в ретроградный Меркурий сравнима с верой в то, что Земля является центром Вселенной или же Солнце вращается вокруг Земли.

Ретроградный Меркурий - это иллюзия и в это верят только любители гороскопов Фото: NASA

Ретроградное движение планет, которое можно наблюдать в небе и как уже было сказано не является правдой, возникает из-за того, что все планеты имеют разную скорость перемещения по своим орбитам. Например, Марс двигается вокруг Солнца более медленно, чем наша планета. Когда Земля пролетает мимо Марса, то может показаться что эта планета двигается в обратном направлении, то есть получается ретроградный Марс. Но Меркурий вращается вокруг Солнца с большей скоростью, чем наша планета. Поэтому у Меркурия также возникает ретроградное движение, которое кажется настоящим, если смотреть с Земли.

Влияние ретроградного Меркурия на человека

Как уже было сказано выше, чем ближе планета находится к Солнцу, тем быстрее она вращается вокруг нашей звезды. Если Земле нужно примерно 365 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, то Меркурию – всего 88 дней. Кстати, существуют планеты вне Солнечной системы, которые находятся так близко к своим звездам, что совершают полный оборот вокруг них за несколько земных дней.

Если взять за основу научный труд Исаака Ньютона, в котором впервые описан закон всемирного тяготения, под названием "Математические начала натуральной философии", то с помощью этой работы можно выяснить, насколько сильно другие планеты влияют на людей. Если представить, что человек весит 60 кг, то сила, которую человек передает Меркурию и которую Меркурий передает обратно человеку, составляет примерно 1,7x10 в минус седьмой степени ньютонов. Это примерно 1/5 веса волоска ресницы. То есть такое влияние, если считать, согласно физическим законам, не может нанести никакого вреда человеку. Хотя некоторые продолжают верить в обратное.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как сформировался Меркурий, чье ядро намного больше, чем должно быть. То есть в сравнении с размерами планеты, его ядро действительно огромное.