Меркурій ретроградний, але це, як і раніше, нічого не означає для вашого життя: ось чому

Як це іноді буває, у своїх проблемах потрібно звинувачувати найчастіше себе, ніж найближчу до Сонця планету.

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Наразі Меркурій перебуває у ретроградному русі, як вважають деякі люди. Часто можна почути словосполучення "ретроградний Меркурій" і це нібито якимось чином впливає на життя людини. Для деяких людей саме повідомлення про ретроградний Меркурій є виправданням невдач у житті. Але замість того, щоб звинувачувати найближчу до Сонця планету, краще зайнятися досягненням поставленої мети, що приведе до поліпшення життя. Про те, що насправді означає ретроградний рух і чи може Меркурій впливати на життя людини, пише IFLScience.

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Деякі люди все ще вірять у те, що рух Меркурія, який знаходиться на відстані 86 млн км від нас, сильно впливає на їхнє життя. Зокрема, це стосується тих людей, які вірять в астрологічні прогнози і коли вони дізнаються про ретроградний Меркурій, то відразу ж звинувачують планету у всіх своїх нещастях.

Що таке ретроградний рух?

Ретроградний рух відбувається у всіх планет просто тому, що вони обертаються довкола Сонця, а не Землі. Усі планети обертаються в одному напрямку. Іноді на деякий час здається, що вони змінюють траєкторію польоту та рухаються у зворотному напрямку. Принаймні якщо дивитися на них із Землі. Але насправді це оптична ілюзія. Тобто планети не зупиняються, щоби змінити траєкторію свого польоту на зворотну. Віру в ретроградний Меркурій можна порівняти з вірою в те, що Земля є центром Всесвіту або Сонце обертається навколо Землі.

Ретроградний Меркурій – це ілюзія і в це вірять лише любителі гороскопів Фото: NASA

Ретроградний рух планет, який можна спостерігати в небі і як уже було сказано не є правдою, виникає через те, що всі планети мають різну швидкість переміщення своїми орбітами. Наприклад, Марс рухається навколо Сонця повільніше, ніж наша планета. Коли Земля пролітає повз Марс, то може здатися, що ця планета рухається у зворотному напрямку, тобто виходить ретроградний Марс. Але Меркурій обертається навколо Сонця з більшою швидкістю, ніж наша планета. Тому у Меркурія також виникає ретроградний рух, який видається справжнім, якщо дивитися із Землі.

Вплив ретроградного Меркурія на людину

Як вже було сказано вище, чим ближче планета знаходиться до Сонця, то швидше вона обертається навколо нашої зірки. Якщо Землі потрібно приблизно 365 днів, щоб зробити повний оборот навколо Сонця, Меркурію — всього 88 днів. До речі, існують планети поза Сонячною системою, які знаходяться так близько до своїх зірок, що роблять повний оберт навколо них за кілька земних днів.

Якщо взяти за основу наукову працю Ісаака Ньютона, в якій вперше описано закон всесвітнього тяжіння, під назвою "Математичні засади натуральної філософії", то за допомогою цієї роботи можна з'ясувати, наскільки інші планети впливають на людей. Якщо уявити, що людина важить 60 кг, то сила, яку людина передає Меркурію і яку Меркурій передає назад людині, становить приблизно 1,7x10 у мінус сьомому ступені ньютонів. Це приблизно 1/5 ваги волоска вії. Тобто такий вплив, згідно з фізичними законами, не може завдати жодної шкоди людині. Хоча деякі продовжують вірити у протилежне.

Як вже писав Фокус, вчені з'ясували, як сформувався Меркурій, чиє ядро набагато більше, ніж має бути. Тобто порівняно з розмірами планети, його ядро справді величезне.