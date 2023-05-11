Ученые нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона за годы до появления симптомов

Болезнь Паркинсона развивается быстрее, чем любое другое неврологическое заболевание, поэтому выявление его на ранней стадии очень важно.

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Ученые разработали новый инструмент машинного обучения, который обещает обнаружить болезнь Паркинсона (БП) на ранней стадии, пишет New Atlas.

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Диагноз БП обычно ставится, когда у человека появляются традиционные симптомы: замедление движений, тремор, нарушение равновесия и координации, мышечная ригидность (повышенный тонус мышц, затрудняющий их подвижность).

Но появление атипичных симптомов, таких как усталость, проблемы со сном, проблемы с мочевым пузырем или кишечником, депрессия и/или тревога, а также потеря обоняния, может предшествовать появлению традиционным симптомам болезни Паркинсона на много лет раньше. Поэтому выявление ранних признаков БП вместо ожидания появления традиционных симптомов, означает, что лечение можно будет начать раньше.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, использовали возможности машинного обучения для разработки инструмента, который обещает стать ранним способом обнаружения болезни Паркинсона. Чтобы быть эффективным, алгоритм машинного обучения должен обучаться с использованием данных, которые являются очень точными. Но исследование метаболитов может быть проблематичным в этом отношении.

Многие метаболиты являются побочными продуктами, которые образуются при расщеплении организмом пищи, лекарств и химических веществ и они связаны с другими метаболитами, некоторые из которых не вносят существенного вклада в прогнозирование болезней. Поэтому ученые разработали новый инструмент машинного обучения — CRANK-MS.

Ученые использовали данные нескольких десятков пациентов с БП, которые обработал CRANK-MS. Исследователи смогли определить уникальные метаболические комбинации, которые могут быть ранними предупреждающими признаками появления болезни.

По словам ученых, теперь они могут получить прогноз модели и определить, какие метаболиты больше всего влияют на прогноз. Это означает, что если есть метаболиты, которые потенциально могли быть пропущены при использовании традиционных методов, теперь будут обнаружены.

Хотя CRANK-MS смог анализировать метаболиты, указывающие на болезнь Паркинсона, с точностью до 96%, исследователи понимают, что небольшой размер выборки означает, что необходимы дальнейшие исследования.

Ученые говорят, что в будущем CRANK-MS можно будет использовать при первых признаках атипичных симптомов, чтобы обеспечить раннюю диагностику болезни Паркинсона или исключить ее.

Как уже писал Фокус, тайна болезни Паркинсона может скрываться в болоте и ученые полагают, что нашли источник заболевания. Исследователи считают, что обычные водные бактерии могут выделять соединения, которые запускают процесс образования токсичных сгустков.

Также Фокус писал, что ученые обнаружили совершенно новый механизм возникновения некоторых видов рака. Своеобразные помехи в клеточной системе очистки "мусора" оказались ранее неизвестной движущей силой для возникновения раковых опухолей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.