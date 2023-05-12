Эней был парубок моторный. Редкую мозаику героя "Энеиды" нашли на римской вилле в Турции

Археологи на юге Турции совершили удивительное открытие: уникальную мозаику с изображением легендарного троянского героя Энея.

Related video

В Османии, южном турецком городе, археологи раскопали уникальную мозаику с изображением троянского героя Энея. Этот легендарный персонаж известен как главный герой знаменитой эпической поэмы Вергилия "Энеида", а также признан прародителем римского народа, пишет Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

По словам экспертов, эта мозаика является уникальным артефактом, не имеющим аналогов в мире. Мозаичные сцены, отысканные на полу строения, вызывают благоговение.

На одной из них изображен воин на коне с копьем в сопровождении женщины с изображением Дидоны, известной основательницы Карфагена, отправляющейся на охоту на льва. Воина зовут Эней, великий троянский герой, являвшийся важной фигурой после Гектора, принца Трои. На другой сцене изображено сражение Энея с Леоном, который найден в той же местности.

Историк и писатель Чесми Юрцевер назвал мозаику Энея "уникальной в мире". Юрцевер рассказал, что местность, где найдена мозаика, — это древний город Флавиаполис, построенный во времена Римской империи, а мозаика, как установлено, создана в 3 веке нашей эры.

Он также пояснил, что находка мозаики в античном городе Флавиаполис с изображением героя Троянской войны, примерно через 1 500 лет после Троянской войны, является несравнимым открытием для археологии и истории.

Согласно легенде, Эней был троянским принцем и сыном богини Афродиты (в римской мифологии известной как Венера). Во время Троянской войны он воевал на стороне троянцев и был одним из немногих воинов, переживших падение Трои.

После войны он возглавил группу троянцев, отправившихся в долгое путешествие, и наконец высадился в Италии, где основал город Лавиний. Эней является ключевой фигурой греческой и римской мифологии и почитается символом устойчивости и лидерства.

Ранее Фокус писал о "бешеном меде" : как солдаты убили римские колонны во время Третьей Митридатовой войны.

А также мы рассказывали о том, как древние римляне изготовляли одни из самых знаменитых своих изделий.