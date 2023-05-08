Не только вулканическое стекло: как римляне изготовляли одни из своих самых знаменитых изделий

В древнем мире римляне славились своим стеклом, которое производили с использованием стеклянного сырья из Израиля, Ливана и Египта. Но знали ли вы, что под тюрьмой Кишон на севере Израиля находится старинный стеклозавод, датируемый последними днями Римской империи?

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Завод Джаламе начал работать в четвертом веке, гораздо позже, чем древнейшее стекло, изготовленное человеком, датируется третьим тысячелетием до н. э. Но раскопки стали важным примером для исследователей древнего производства стекла, пишет Haaretz.

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Значимость Джаламе заключается в том, что это первый древний стекольный завод, раскопки которого проводились последовательно. Но не только это, новые раскопки у подножия холма открыли неожиданную грань истории этой отрасли.

Все южное побережье Леванта и Египет были ключевыми источниками песка, необходимого для римского стеклоделия. Однако не всякий материал годился для этого. Песок из этих регионов был особенным, и он попадал в стекольные мастерские по всей Римской империи, в том числе в Британии, Италии, Германии и Франции.

В Джаламе производили сырое стекло, которое продавалось по всему Средиземноморью, а также выдували стекло для местного потребления. Стекло было важной частью экономики древнего Израиля. И хотя производство стекла началось 5 000 лет назад, и с тех пор было обнаружено множество стекольных заводов, Джаламе — одно из самых ранних мест.

Интересно, что обсидиан — еще один вид природного стекла, который использовался людьми на протяжении тысячелетий. Обсидиан — это вулканическое стекло, богатое кремнеземом. Это настоящее стекло, края которого могут быть острее стали, и его часто использовали в качестве лезвий.

Самое раннее стекло, найденное в археологических контекстах, относится к третьему тысячелетию до нашей эры, но за 1000 лет было найдено не более дюжины кусочков. Это подтверждает теорию о том, что эти кусочки были случайными побочными продуктами.

В Джаламе производились чаши, кубки, мензурки, бутылки, конусообразные кубки и лампы римского типа, которые использовались в синагогах четвертого века Фото: The Corning Museum of Glass , Corning, New York

Собственно стекольная промышленность началась в 16 веке до нашей эры, вероятно, в Египте и, возможно, в Сирии или северной Месопотамии. Между тем, в Джаламе производились чаши, кубки, мензурки, бутылки, конусообразные кубки и лампы римского типа, которые использовались в синагогах четвертого века, хотя завод был активен во время перехода от римского к византийскому периоду.

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