Не вулканічним склом єдиним: як древні римляни виготовляли одні з найславетніших своїх виробів

У стародавньому світі римляни славилися своїм склом, яке виготовляли з використанням скляної сировини з Ізраїлю, Лівану та Єгипту. Але чи знали ви, що під в'язницею Кішон на півночі Ізраїлю знаходиться старовинний склозавод, що датується останніми днями Римської імперії?

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Завод Джаламе почав працювати в четвертому столітті, набагато пізніше, ніж найдавніше скло, виготовлене людиною, датується третім тисячоліттям до н. е. Але розкопки стали важливим прикладом для дослідників стародавнього виробництва скла, пише Haaretz.

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Джаламе має особливе значення тому, що це — перша стародавня скляна фабрика, розкопки якої проведені впорядковано. Мало того, нові розкопки біля підніжжя пагорба відкрили несподівану грань історії цієї галузі.

Все південне узбережжя Леванту та Єгипет вважалися ключовими джерелами піску, необхідного для римського склоробства. Однак, не будь-який матеріал підходив. Пісок з цих регіонів був особливим, і він потрапляв до скляних майстерень по всій Римській імперії, зокрема у Великобританії, Італії, Німеччині та Франції.

Джаламе виробляла сире скло, яке продавали по всьому Середземномор'ю, а також видувала скло для місцевого споживання. Скло було важливою частиною економіки стародавнього Ізраїлю. І хоча його виробництво почалося 5 000 років тому, і відтоді відкривали та зводили багато скляних заводів, Джаламе — одне з найдавніших місць.

Цікаво, що обсидіан — ще один вид природного скла, який використовували люди протягом тисячоліть. Обсидіан — це вулканічне скло, яке утворюється, коли речовина, що викидається, багата на кремнезем. Це справжнє скло, яке може мати краї гостріші за сталь і часто використовувалося як ніж.

Найдавніше скло, знайдене в археологічних розкопках, датується третім тисячоліттям до нашої ери, але за 1 000 років вдалося виявити не більш як десяток уламків. Це підтверджує теорію, що ці уламки були випадковими побічними продуктами.

У Джаламе виробляли миски, чаші, мензурки, пляшки, конусоподібні кубки та світильники римського типу, які використовували в синагогах IV століття Фото: The Corning Museum of Glass , Corning, New York

Власне скляна промисловість, схоже, почалася в 16 столітті до нашої ери, ймовірно, в Єгипті, а можливо, в Сирії або північній Месопотамії. Тим часом у Джаламе виробляли миски, чаші, мензурки, пляшки, конусоподібні кубки та світильники римського типу, які використовували в синагогах IV століття, хоча завод працював і в період переходу від римського до візантійського періоду.

Раніше Фокус розповідав про тактики ведення бою древніх людей. Ворожі солдати використали "скажений мед", щоб знищити цілу римську військову колону під час Третьої Мітрідатової війни.

А також ми писали про древні "сечові колби" для нюхання і дегустації сечі. Римляни використовували їх для лікування хворих.