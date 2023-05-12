Рот и холодильник закрыть на замок: ученые рассказали, чем опасен поздний прием пищи

Исследование предполагает, что поздний ужин влияет на то, как мы сжигаем калории и откладываем жир.

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Сегодня сотни миллионов людей во всем мире страдают от ожирения, а потому ученые то и дело стремятся узнать больше о том, как мы сжигаем калории, набираем вес и накапливаем жир, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Brigham and Women's Hospital в Бостоне решили сосредоточиться на механизмах, которые ответственны за то, почему поздние приемы пищи увеличивают риск ожирения. По словам соавтора исследования, нейробиолога Фрэнка Шеер, предыдущие исследования уже показали, что поздние ужины связаны с рядом проблем, в том числе повышенным риском ожирения, увеличением жировых отложений и снижением успеха в похудении. Поэтому в новом исследователи сосредоточились на том, чтобы понять, как это работает.

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В исследовании приняли участие 16 реципиентов с индексом массы тела (ИМТ) в диапазоне избыточного веса или ожирения. Каждому участнику исследования предложили принять участие в двух экспериментах продолжительностью в 6 дней, при этом их сон и график приема пищи строго контролировались, а между тестами делали перерыв в несколько недель.

Во время первого эксперимента участники придерживались трехразового питания в обычное время:

09:00 завтрак;

13:00 обед;

18:00 ужин.

Во время второго эксперимента приемы пищи были сдвинуты: первый около 13:00, а последний около 21:00. Исследователи изучили образцы крови, а также провели другие измерения и попросили реципиентов заполнить опросники.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что когда участники эксперимента ели позже, уровень гормона лептина, который отвечает за чувство сытости, был ниже в течение 24 часов. Исследователи предполагают, что с таким графиком питания участники могли чувствовать себя более голодными, а потому калории сжигались медленнее.

Кроме того, ученые обнаружили, что экспрессия генов жировой ткани, влияющая на откладывание жира и усиление процесса образования жировой ткани, снижает процесс липолиза, который, по сути, расщепляет жир.

Ученые отмечают, что результаты исследования свидетельствуют о том, что прием пищи в начале дня может повлиять на три ключевых фактора баланса энергии в нашем организме и риск ожирения. Предполагается, что некоторым людям будет проще придерживаться более раннего графика питания, чем какой-либо диеты или тренировок.

Отметим, что в дальнейшем ученые хотят провести дополнительные исследования с большим количеством женщин, а также те, в которых анализируется, как изменения графика сна относительно приемов пищи влияют на процесс набора веса и отложения жировой ткани.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.