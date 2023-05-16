Правила не работают: сочетать шампанское с устрицами столь же разумно, как и с сардинами

Исследователи перевернули понимание привычных вкусовых сочетаний напитков и еды.

Related video

Сочетание белого вина с морепродуктами и рыбой — золотое правило, но исследователи предложили крайне экстравагантную замену устрицам. Давно известно, что белое вино лучше сочетается с рыбой и морепродуктами, а красное с мясом. Не менее традиционные считается и сочетание шампанского с устрицами, однако теперь исследователи полагают, что последних можно отправить в отставку и заменить весьма неожиданным продуктом, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам психолога и эксперта по органолептическим качествам пищи из Оксфордского университета, профессора Чарльза Спенса, сочетания еды и напитков — в значительной степени маркетинговый ход. По его словам, если говорить о сочетании шампанского с устрицами, существует ровно столько же причин, чтобы заменить последние, например, сардинами. Дело в том, что они содержат одну и ту же аминокислоту, которая в сочетании с шампанским способна усилить пикантный вкус "умами".

Более того, Спенс также отвергает теорию о том, что в кулинарии необходимо сочетать продукты из одного и того же географического региона, например, бытует мнение, что испанскую паэлью с Риоха и пиво с квашенной капустой. По словам исследователя, попросту нет никаких научных доказательств того, чтобы подобные вкусы хорошо сочетаются между собой.

Ученые отмечают, что люди часто любят аргументировать те или иные сочетания дополнительными молекулами в еде и напитках, однако они также забывают, что молекулы и аминокислоты в действительности крайне мало влияют на реальный вкус продуктов.

По словам Спенса, в действительности дела обстоят так, что некоторые красные вина прекрасно сочетаются с рыбой, если в них низкое содержание железа. Более того, ученый отмечает, что единственной веской причиной сочетать определенное вино с определенной пищей состоит в том, чтобы усилить жирную текстуру мяса, запив его красным вином, которое вызывает покалывание во рту.

Исследователь отмечает, что на самом еле общепринятые сочетания продуктов и напитков обусловлены ничем иным, как прихотью человека, тенденциями, традициями, ценами и доступностью. Однако также химией вкуса. По словам Спенса, людям нравится знать, как сочетать еду, это помогает нам получать наслаждение от еды и в какой-то степени похвастаться перед близкими, что мы приготовили нечто "волшебное".

Исследователь также считает, что сочетание шампанского и устриц может быть "идеальным" лишь потому, что они объединены "роскошью" и предметами статуса. Однако, по мнению некоторых специалистов, на самом деле сочетание этих продуктов оставляет во рту металлический привкус.

Более того, исследователь отмечает, что сочетать вино с сырной тарелкой, например, попросту неразумно. Так как у сыром множество различных вкусов. По словам Спенса, единственным сочетанием для него, которое в действительности имеет смыслы — это "не пить апельсиновый сок после чистки зубов", так как это в действительности плохо сочетается с зубной пастой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали продукт, продлевающий жизнь.