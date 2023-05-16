Правила не працюють: поєднувати шампанське з устрицями так само розумно, як й із сардинами

Дослідники перевернули розуміння звичних смакових поєднань напоїв та їжі.

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Поєднання білого вина з морепродуктами та рибою — золоте правило, але дослідники запропонували вкрай екстравагантну заміну устрицям. Давно відомо, що біле вино краще поєднується з рибою та морепродуктами, а червоне з м'ясом. Не менш традиційним вважається і поєднання шампанського з устрицями, проте тепер дослідники вважають, що останніх можна відправити у відставку і замінити вельми несподіваним продуктом, пише Daily Mail.

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За словами психолога та експерта з органолептичних якостей їжі з Оксфордського університету, професора Чарльза Спенса, поєднання їжі та напоїв — значною мірою маркетинговий хід. За його словами, якщо говорити про поєднання шампанського з устрицями, існує стільки ж причин, щоб замінити останні, наприклад, сардинами. Річ у тому, що вони містять ту саму амінокислоту, яка в поєднанні із шампанським здатна посилити пікантний смак "розумами".

Ба більше, Спенс також відкидає теорію про те, що в кулінарії необхідно поєднувати продукти з одного і того ж географічного регіону, наприклад, існує думка, що іспанську паелью з Ріоха та пиво з квашеною капустою. За словами дослідника, просто немає жодних наукових доказів того, що такі смаки добре поєднуються між собою.

Вчені зазначають, що люди здебільшого люблять аргументувати ті чи інші поєднання додатковими молекулами в їжі та напоях, проте вони також забувають, що молекули та амінокислоти насправді дуже мало впливають на реальний смак продуктів.

За словами Спенса насправді деякі червоні вина чудово поєднуються з рибою, якщо в них низький вміст заліза. Ба більше, вчений зазначає, що єдина вагома причина поєднувати певне вино з певною їжею полягає в тому, щоб посилити жирну текстуру м'яса, запивши його червоним вином, яке викликає поколювання в роті.

Дослідник зазначає, що насправді загальноприйняті поєднання продуктів і напоїв обумовлені нічим іншим, як примхою людини, тенденціями, традиціями, цінами та доступністю. Але також хімією смаку. За словами Спенса, людям подобається знати, як поєднувати їжу, це допомагає нам отримувати насолоду від їжі та якоюсь мірою похвалитися перед близькими, що ми приготували щось "чарівне".

Дослідник також вважає, що поєднання шампанського та устриць може бути "ідеальним" лише тому, що вони об'єднані "розкішшю" та предметами статусу. Однак, на думку деяких фахівців, поєднання цих продуктів залишає в роті металічний присмак.

Ба більше, дослідник зазначає, що поєднувати вино із сирною тарілкою, наприклад, просто нерозумно. Бо у сиру багато різних смаків. За словами Спенса, єдиним поєднанням для нього, яке насправді має сенси — це "не пити апельсиновий сік після чищення зубів", оскільки це насправді погано поєднується із зубною пастою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали продукт, який продовжує життя.