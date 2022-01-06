Учені назвали продукт, який продовжує життя

Шоколад знижує ризик смертності від серцево-судинних захворювань та онкології, а також покращує роботу мозку.

Команда дослідників із Гарвардського університету встановила, що регулярне вживання чорного шоколаду сприяє зниженню ризику смерті від серцево-судинних захворювань та виникненню раку, повідомляє Express.

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Учені давно б'ються над секретом довголіття і на сьогодні вони дійшли висновку, що фактори генетики та способу життя впливають на тривалість життя рівною мірою, проте включення до раціону деяких продуктів, що продовжують життя, може подолати їхню генетичну схильність до передчасної смерті.

Чорний шоколад якраз і є одним з таких продуктів, оскільки містить досить високий рівень флавоноїдів, які мають антиоксидантні властивості, щоб значно покращити кров'яний тиск і запобігти хворобам. Як правило, що більша концентрація какао в темному шоколаді, то більше в ньому активних речовин.

Дослідники з'ясували, що у людей, які з'їдали три плитки шоколаду на місяць, ризик передчасної смерті був на 36% нижчим, і вони жили на рік довше, ніж ті, хто не їв шоколад.

Користь здоров'ю темного шоколаду пояснюється вмістом у ньому згаданих вище флавоноїдів.

"Темний шоколад – багате джерело антиоксидантів та мінералів, і, як правило, він містить менше цукру, ніж молоко. Дослідження показують, що темний шоколад може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, зменшити запалення та резистентність до інсуліну", – зазначають учені.

Протизапальні властивості чорного шоколаду здоров'ю мозку також добре відомі. Деякі сполуки в цьому продукті покращують пам'ять, концентрацію уваги, час реакції та навички вирішення проблем. Ці ефекти були приписані знову ж таки флавоноїдам шоколаду, що сприяють кращому забезпеченню припливу крові до мозку. За словами експертів, вживання темного шоколаду може змінити частоту мозкових хвиль, покращуючи пам'ять та знижуючи стрес.

Дослідники з Університету Ерлангена в Нюрнберзі та Університету Оберна в Алабамі виявили, що поєднання темного шоколаду та добавок цинку є особливо корисним для здоров'я. Комбінація обох продуктів продовжує життя, захищаючи від оксидативного стресу, що призводить до старіння та інших захворювань. Ці ефекти спостерігалися під час серії лабораторних випробувань.

Цинк відомий тим, що допомагає організму боротися зі шкідливими бактеріями, тоді як поліфеноли в темному шоколаді є потужними антиоксидантами. Згідно з деякими дослідженнями, чорний шоколад також може покращити кров'яний тиск, стимулюючи ендотелій – тонку мембрану, що вистилає стінки кровоносних судин.

Нагадаємо, найстаріша жінка у світі, 119-річна довгожителька з Японії, зізналася, що любить шоколад.