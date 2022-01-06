Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Шоколад снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а также улучшает работу мозга.

Команда исследователей из Гарвардского университета установила, что регулярное употребление черного шоколада способствует снижению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению рака, сообщает Express.

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Ученые давно бьются над секретом долголетия и на сегодняшний день они пришли к выводу, что факторы генетики и образа жизни влияют на продолжительность жизни в равной мере, однако включение в рацион некоторых продуктов, продлевающих жизнь, может преодолеть их генетическую предрасположенность к преждевременной смерти.

Черный шоколад как раз и является одним из таких продуктов, поскольку содержит достаточно высокий уровень флавоноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами, чтобы значительно улучшить кровяное давление и предотвратить болезни. Как правило, чем выше концентрация какао в темном шоколаде, тем больше в нем активных веществ.

Исследователи выяснили, что у людей, которые съедали три плитки шоколада в месяц, риск преждевременной смерти был на 36% ниже, и они жили на год дольше, чем те, кто не ел шоколад.

Польза для здоровья темного шоколада объясняется содержанием в нем упомянутых выше флавоноидов.

"Темный шоколад – богатый источник антиоксидантов и минералов, и, как правило, он содержит меньше сахара, чем молоко. Исследования показывают, что темный шоколад может помочь снизить риск сердечных заболеваний, уменьшить воспаление и резистентность к инсулину", – отмечают ученые.

Противовоспалительные свойства черного шоколада для здоровья мозга также хорошо известны. Некоторые соединения в этом продукте улучшают память, концентрацию внимания, время реакции и навыки решения проблем. Эти эффекты были приписаны опять же флавоноидам шоколада, способствующим лучшему обеспечению притока крови к мозгу. По словам экспертов, употребление темного шоколада может изменить частоту мозговых волн, улучшая память и снижая стресс.

Исследователи из Университета Эрлангена в Нюрнберге и Университета Оберна в Алабаме обнаружили, что сочетание темного шоколада и добавок цинка особенно полезно для здоровья. Комбинация обоих продуктов продлевает жизнь, защищая от оксидативного стресса, который приводит к старению и другим заболеваниям. Эти эффекты наблюдались во время серии лабораторных испытаний.

Цинк известен тем, что помогает организму бороться с вредными бактериями, тогда как полифенолы в темном шоколаде являются мощными антиоксидантами. Согласно некоторым исследованиям, черный шоколад также может улучшить кровяное давление, стимулируя эндотелий, – тонкую мембрану, выстилающую стенки кровеносных сосудов.

Напомним, самая старая женщина в мире, 119-летняя долгожительница из Японии, призналась, что любит шоколад.