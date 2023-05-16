Бесконечное сокровище Стамбула: 1,500-летний проход обнаружен среди руин церкви Святого Полиевкта

Удивительно, этот ранее неизвестный подземный ход, расположенный на расстоянии примерно 20 метров от соседнего прохода Хашима Исчана, увлек исследователей своими удивительными особенностями.

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Во время археологических исследований на месте церкви Святого Полиевкта в стамбульском районе Сараджане, разрушенного во время латинского нашествия, недавно обнаружили подземный ход, которому 1 500 лет. В проходе можно найти изящно вырезанные мраморные блоки, украшенные мозаикой и каменными инкрустациями, пишет Arkeonews.

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Махир Полат, заместитель генерального секретаря Муниципалитета Стамбула (IBB), назвал это сооружение исключительным свидетельством непреходящего архитектурного мастерства города, которое выдержало не только течение времени, но и разрушительную силу землетрясений.

"Что отличает эту находку возрастом 1 500 лет, так это ее способность выдержать бесчисленные толчки, сотрясавшие Стамбул на протяжении всей его истории, особенно учитывая нынешнюю уязвимость города перед землетрясениями. Турция должна стремиться раскрыть секрет его удивительной устойчивости и извлечь из этого знания", — подчеркнул Полат.

Хотя основная структура церкви Святого Полиевкта, возможно, и была разрушена, ее базовая инфраструктура осталась нетронутой, служа осязаемым свидетельством сейсмической истории города Фото: DHA Photo

Полат добавил, что, хотя основная структура церкви Святого Полиевкта, возможно, и была разрушена, ее базовая инфраструктура осталась нетронутой, служа осязаемым свидетельством сейсмической истории города. В качестве наглядного примера сейсмического прошлого Стамбула он привел район Фатих.

Кроме того, Полат рассказал об участие инженеров-строителей и специалистов по землетрясениям, которые предоставили свой опыт для проведения раскопок, заверив, что в их предстоящем отчете будет представлен полный отчет о землетрясениях, происходивших в этом районе в течение долгого времени.

Он также добавил: "Используемый строительный раствор, известный в ту эпоху как раствор Хорасан, имеет большое технологическое значение. Для определения состава и археометрии поверхностных материалов сооружения, таких как камень, штукатурка и, возможно, гипс, мы провели лабораторные анализы".

В дополнение к статуе, обнаруженной во время раскопок, команды сделали ряд других значительных находок, включая 681 бронзовую монету, штампованные кирпичи, мраморные фрагменты, керамику, масляные лампы, стеклянную посуду и различные металлические артефакты.

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