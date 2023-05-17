Красочный пришелец. На юге Корнуолла обнаружили редкого слизня, похожего на героя мультфильма (видео)

На первый взгляд существо можно принять за персонажа диснеевского фильма, но исследователи уверяют — он вполне реален.

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Мир полон удивительных существ, и одно из них скрывалось под камнем на юге Корнуолла — речь идет о редком радужном слизне, которого легко принять за красочного пришельца или персонажа диснеевского мультфильма, пишет Daily Mail.

Отметим, что встретить это существо в Южном Корнуолле в действительности большая удача, ведь за все время в Великобритании его удавалось обнаружить лишь три раза, этот стал четвертым.

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По словам волонтера проекта The Rock Pool Projec Вики Барлоу, она давно занимается исследованием каменистой морской местности, а потому уже заранее знает, под каким из камней ее ждет нечто удивительное. Во время последнего исследования ей удалось обнаружить большого съедобного краба, зеленого морского ежа и несколько подушечных звезд. Однако настоящее сокровище было впереди.

Барлоу отмечает, что обнаружить радужного морского слизня ей удалось совершенно случайно — под последним достаточно массивным камнем, поросшим водорослями, ее внимание привлекло нечто чрезвычайно яркое и необычное.

Исследовательница отмечает, что недавно как раз читала о голожаберных, а потому сразу же поняла, что перед ней не просто "красочная капля", а чрезвычайно редкий радужный морской слизень.

Радужній морской слизень в дикой природе

Радужный морской слизень, он же бабакина или Babakina anadoni, известен своей яркой окраской. Как правило, представители этого вида встречаются у берегов Испании, Португалии и Франции, однако крайне редко его также можно встретить и в водах Великобритании.

По словам Барлоу, впервые радужного морского слизня обнаружили в британских водах в августе 2022 году, с тех пор было еще несколько наблюдений дайверов и любителей сноркелинга.

Исследователи отмечают, что некоторое время они просто наблюдали за поведением голожаберного: он вставал на дыбы, чтобы лучше рассмотреть свое окружение, а также использовал свою щупальцеобразную "церату" вдоль спины, чтобы казаться больше, если одна из рук исследователей оказівалась слишком близко.

Барлоу отмечает, что они сделали несколько фото и видео радужного морского слизня, а затем поместили его обратно в его скалистый бассейн.

Ранее Фокус писал о том, что в Мексике дайвер обнаружил редкого прозрачного хищника.