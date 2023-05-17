Барвистий прибулець. На півдні Корнуолла виявили рідкісного слимака, схожого на героя мультфільму (відео)

На перший погляд, істоту можна сплутати з персонажем діснеївського мультфільму, але дослідники запевняють — він цілком реальний.

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Світ сповнений дивовижних істот, і одне з них ховалося під каменем на півдні Корнуолла — йдеться про рідкісного райдужного слимака, яке легко сплутати з барвистим прибульцем або персонажем діснеївського мультфільму, пише Daily Mail.

Зазначимо, що зустріти цю істоту в Південному Корнуоллі — насправді велика вдача, адже за весь час у Великій Британії його вдавалося віднайти лише тричі, цей став четвертим.

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За словами волонтери проєкту The Rock Pool Projec Вікі Барлоу, вона давно займається дослідженням кам'янистої морської місцевості, а тому вже заздалегідь знає, під яким із каменів на неї чекає щось дивовижне. Під час останнього дослідження їй вдалося виявити великого їстівного краба, зеленого морського їжака та кілька морських зірок. Однак справжній скарб був попереду.

Барлоу зазначає, що виявити райдужного морського слимака їй вдалося випадково — під останнім досить масивним каменем, що поріс водоростями, її увагу привернуло щось надзвичайно яскраве і незвичайне.

Дослідниця зазначає, що нещодавно саме читала про голожаберних, а тому відразу ж зрозуміла, що перед нею не просто "барвиста крапля", а надзвичайно рідкісний райдужний морський слимак.

Райдужний морський слимачок у дикій природі

Райдужний морський слимак, він же бабакіна або Babakina anadoni, відомий своїм яскравим забарвленням. Як правило, представники цього виду зустрічаються біля берегів Іспанії, Португалії та Франції, проте вкрай рідко його можна зустріти й у водах Великобританії.

За словами Барлоу, вперше райдужного морського слимака виявили у британських водах у серпні 2022 року, відтоді було ще кілька спостережень дайверів та любителів сноркелінгу.

Дослідники відзначають, що деякий час вони просто спостерігали за поведінкою голожаберного: він вставав дибки, щоб краще розглянути своє оточення, а також використовував свою щупальцеподібну "церату" вздовж спини, щоб здаватися більше, якщо одна з рук дослідників опинялася надто близько.

Барлоу зазначає, що вони зробили кілька фото та відео райдужного морського слимака, а потім помістили його назад у його скелястий басейн.

Раніше Фокус писав про те, що в Мексиці дайвер виявив рідкісного прозорого хижака.