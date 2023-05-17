Вирусный лайфхак с пересыпанием соли заполонил Интернет: открыт секрет дизайна солонок

Стеклянная тара хранит больше секретов, чем вы можете себе представить. Гениальный дизайн солонки влияет на то, как соль попадает на пищу.

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Пользователи интернета иногда попадают на "скрытые" особенности предметов повседневного обихода, что вызывает удивление и широкое обсуждение. Недавно вирусное сообщение, циркулировавшее в сети, раскрыло удивительное назначение гребней на дне солонок. Согласно сообщению, эти гребни выполняют функцию усиления потока соли, когда ее соскребают, пишет IFLScience.

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Открытие этого способа, позволяющего легко насыпать необычайно большое количество соли на еду без необходимости встряхивания, поразило многих людей. Однако некоторые скептики усомнились в том, был ли это намеренный дизайн гребней или просто интересный побочный продукт.

В действительности маловероятно, что гребни были специально разработаны для этой цели, поскольку подобные гребни можно найти на различных стеклянных бутылках и банках, которые не дают такого же эффекта при соскабливании.

Секрети солонок

"Когда холодный стакан помещают в помещение с комнатной температурой, на нем скапливается конденсат. Эта влага имеет тенденцию стекать по стеклу, скапливаясь у его основания, — объяснил Бастер Эккс на сайте Quora. — Если стакан поставить на плоскую гладкую поверхность, то скопившийся конденсат создает слой воды между стаканом и столом".

Однако неизвестно, является ли это основной целью гребней. Другое наблюдение предполагает, что выступы, известные как "накатки", на самом деле помогают предотвратить поломку.

"При обычном обращении с бутылками повреждения, как правило, возникают на кончиках насечек. Это снижает прочность поверхности стекла, но концентрирует повреждения в тех местах, где напряжение минимально из-за внутреннего давления и ударов", — объясняет доктор Венке Ху из American Glass Research в своем исследовании.

Концентрация неизбежных повреждений в областях со значительно сниженным растягивающим напряжением является одной из основных причин включения насечек на опорную поверхность стеклянной тары. Благоприятным результатом является предотвращение разрушения в большинстве случаев.

Хотя предотвращение разрушения стекла является главной целью, непреднамеренным следствием этой конструктивной особенности является возможность быстрого соскабливания соли на пищу.

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