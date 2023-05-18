Раньше других народов: древние люди выращивали рис на территории Ирана еще 3 тыс. лет назад (фото)

Археологи обнаружили доказательства того, что иранские фермеры выращивали рис еще 3 000 лет назад. Недавние раскопки проливают свет на старые сельскохозяйственные практики, открывая нетипичный взгляд на сельскохозяйственное наследие региона.

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Археологические находки в историческом регионе Ирана Мазендаран рассказывают о давних особенностях выращивания риса иранскими фермерами. Расположенный на севере Ирана вдоль Каспийского моря, Мазендаран имеет историческое значение, особенно при ранней иранской цивилизации, процветавшей в Табаристане в начале первого тысячелетия до нашей эры, пишет Arkeonews.

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По словам иранского археолога Эбрахима Амирколаи, которые приводит агентство ISNA, эксперты Пекинского университета провели археологическое исследование, что позволило установить, что выращивание риса в Мазендаране началось примерно 3 000 лет назад. Основные доказательства были собраны в ходе раскопок в Кале-Кеш, археологическом памятнике недалеко от Амола.

Амирколай подчеркнул, что исторические записи свидетельствуют о культивировании риса в период Ахеменидов, начиная с 3 000 лет назад. Кроме того, раскопки на этом месте позволили получить ценные сведения о бронзовом и железном веках.

Раскопки на этом месте позволили получить ценные сведения о бронзовом и железном веках Фото: ISNA

В ходе раскопок также были обнаружены следы песка, что, по мнению географов, позволяет выдвинуть правдоподобную гипотезу о том, что эта территория когда-то была погружена под воду или в прошлом пережила вторжение моря.

Предыдущие раскопки в предгорьях иранских гор Загрос обнаружили остатки земледельческой общины каменного века. Эти находки показали, что жители выращивали такие культуры, как ячмень, горох и чечевица, еще 12 000 лет назад. Однако недавнее открытие выращивания риса в столь ранний период стало значительным открытием.

Помимо рисовых зерен, на месте раскопок были обнаружены семена других растений, в том числе ячменя и чечевицы. Даже сегодня Мазендаран остается районом, где можно найти рисовые поля. Пещеры в Камарбанде и Хуту, недалеко от города Бегшагр, предоставили археологические доказательства присутствия человека в Мазендаране примерно за 9 500 лет до нашей эры.

В древних текстах регион Мазендаран назывался "Фарашурагар" и "Патишхаваргар". Бисотунские надписи эпохи Ахеменидов регистрируют регион как "Патешвариш". Табари и другие древние народы, проживавшие в этом регионе, славились своими исключительными навыками в военном деле, включая стрельбу из лука, пращи, фехтование и бой на копьях.

Они служили в войсках императоров Ахеменидов во время конфликтов с другими державами той эпохи. Древнегреческий географ Страбон назвал этот регион "Пархаватеры". Благоприятный климат сделал его стратегически важным районом, привлекавшим различные правящие семьи на протяжении всей истории. Регион, когда-то известный как Табаристан, сохранил свое историческое значение с древних времен.

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