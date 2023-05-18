Раніше за інші народи: древні люди вирощували рис на території Ірану ще 3 тис. років тому (фото)

Археологи знайшли докази того, що іранські фермери вирощували рис ще 3 000 років тому. Нещодавні розкопки проливають світло на давні сільськогосподарські практики, відкриваючи нетиповий погляд на сільськогосподарську спадщину регіону.

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Археологічні знахідки в історичному регіоні Ірану Мазендаран розповідають про давні особливості вирощування рису іранськими фермерами. Розташований на півночі Ірану вздовж Каспійського моря, Мазендаран має історичне значення, особливо за часів ранньої іранської цивілізації, яка процвітала в Табаристані на початку першого тисячоліття до нашої ери, пише Arkeonews.

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За словами іранського археолога Ебрагіма Амірколаї, експерти Пекінського університету провели археологічне дослідження, яке встановило, що в Мазендарані вирощували рис приблизно 3 000 років тому. Докази зібрані під час розкопок в Кале-Кеш, археологічній пам'ятці поблизу Амола.

Амірколай наголосив, що історичні записи свідчать про вирощування рису за часів Ахеменідів, що сягає 3 000 років тому. Крім того, розкопки на цьому місці дали цінну інформацію про бронзовий та залізний вік.

Розкопки на цьому місці дали цінну інформацію про бронзовий та залізний вік Фото: ISNA

Розкопки також виявили сліди піску, що наводить на правдоподібну гіпотезу географів про те, що ця територія колись знаходилася під водою або зазнала наступу моря в минулому.

Попередні розкопки в передгір'ях іранських гір Загрос виявили залишки землеробської громади кам'яного віку. Ці знахідки продемонстрували, що мешканці вирощували такі культури, як ячмінь, горох і сочевицю вже 12 000 років тому. Однак нещодавнє відкриття вирощування рису на такій ранній стадії є значним відкриттям.

Окрім рисових зерен, на цій ділянці також вирощували насіння інших рослин, зокрема ячменю та сочевиці. Навіть сьогодні Мазендаран залишається районом, де можна знайти рисові поля. Печери в Камарбанді та Хуту, поблизу міста Бегшагр, надали археологічні докази присутності людини в Мазендарані, що датуються приблизно 9 500 роками до нашої ери.

У стародавніх текстах регіон Мазендаран називався "Фарашурагар" і "Патішхаваргар". У бісотунських написах епохи Ахеменідів регіон згадується як "Патешваріш". Табари та інші стародавні народи, що проживали в цьому регіоні, відомі своїми винятковими військовими навичками, включаючи стрільбу з лука, стрільбу з пращі, фехтування на мечах і бій на списах.

Вони служили в арміях імператорів Ахеменідів під час конфліктів з іншими державами тієї епохи. Давньогрецький географ Страбон назвав цей регіон "Пархаватери". Сприятливий клімат зробив його стратегічно важливою територією, що приваблювала різні правлячі родини протягом усієї історії. Регіон, колись відомий як Табаристан, зберіг своє історичне значення з давніх часів.

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