Навигатор по питанию: выбор курса между вегетарианской и пескатарианской диетами

Выбор диеты может оказаться непростой задачей. Эксперты разобрали тонкие нюансы между вегетарианской и пескатарианской диетами, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни.

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По мере расширения вселенной диет, иногда появляются созвездия, которые сияют ярче всех – цельные зерна, фрукты, бобовые, орехи и семена играют главные роли в лучших режимах питания. Но среди этого состава есть различия, некоторые из которых так же тонки, как мерцание самой далекой звезды, пишет The Hindu.

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В недавно завершившемся диетическом дерби Американской ассоциации сердца финишную черту пересекли четыре диеты – диета Дэш, пескатарианская, средиземноморская и вегетарианская. Две из них, которые нашли отклик в пищеварительной системе миллионов людей – это вегетарианская и пескарианская диеты. Давайте окунемся в эту тему.

Вегетарианский путь

В одиссее здоровья вегетарианская диета стала надежным спутником, говорит известный эксперт по питанию из Мумбаи. По ее мнению, сокровищница растительной пищи богата питательными веществами. "От клетчатки до минералов, витаминов и микроэлементов – каждый овощ вносит свой вклад в создание полотна здорового тела", – размышляет она. Однако вегетарианский путь представляет собой белковую головоломку – целью большинства является 0,8-1 грамм белка на килограмм идеального веса тела. Решение? Стремитесь к 20-25 граммам (скажем, чашка чечевицы, творога, греческого йогурта или кусочек тофу размером с ладонь) за один прием пищи, подчеркивая разнообразие. И не забудьте замочить чечевицу и бобы на 12-18 часов, прежде чем разжигать плиту.

Пескатарианский маршрут

Представьте себе вегетарианскую диету, а затем добавьте в нее оттенки рыбы и морепродуктов. Это и есть пескатарианская диета, и, по словам экспертов, она является золотой жилой. Они описывают ее как дающую вам щедрость вегетарианской диеты и посыпающую ее хорошими жирами из морепродуктов. Индийская диета, которая, как известно, не содержит омега-3 жирных кислот, может восполнить их дефицит с помощью жирной рыбы, такой как скумбрия или дикие сардины. Эксперты рекомендуют употреблять порцию в 200 граммов два или три раза в неделю. Эта стратегия позволяет избежать риска, связанного со ртутью и стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), в том числе пресловутым ДДТ.

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) — это токсичные химические вещества, которые негативно влияют на здоровье человека и окружающую среду во всем мире. Они могут переноситься ветром и водой и сохраняться в окружающей среде, накапливаясь в живых организмах и создавая риск возникновения неблагоприятных последствий. СОЗ концентрируются в пищевой цепи, что приводит к биоаккумуляции и биомагнификации.

ДДТ (дихлор-дифенил-трихлорэтан), один из наиболее известных СОЗ, является синтетическим пестицидом, широко применявшимся в середине 20-го века. Хотя ДДТ был очень эффективен в борьбе с такими заболеваниями, как малярия и тиф, он оказал разрушительное воздействие на окружающую среду, уничтожив популяции птиц за счет истончения скорлупы их яиц. Кроме того, ДДТ и продукты его распада токсичны для человека и могут вызывать репродуктивные, развивающие и неврологические эффекты.

Для снижения уровня тяжелых металлов эксперты предложили включить в рацион листья кориандра, сок сельдерея, а также сочетание красно-фиолетовых фруктов и овощей, таких как свекла и джамун.

Заключительный совет

Если вы неравнодушны к рыбе и не связаны культурными или религиозными узами, включите несколько порций в свой рацион. Если морепродукты для вас недоступны, организуйте свою вегетарианскую диету так, чтобы в ней гармонично сочетались белки. Какой бы путь вы ни выбрали, не забывайте изгонять из рациона вредные продукты – нездоровую и сверхпереработанную пищу.

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