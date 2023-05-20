Впервые за несколько десятилетий: Австралия возвращает утконоса в Королевский национальный парк

Благодаря обширной программе реинтродукции в воды австралийского Королевского национального парка возвращается безошибочно узнаваемый утконос, спустя полвека.

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Пропавший на несколько десятилетий любопытный утконос триумфально вернулся в австралийский национальный парк. По инициативе группы ученых из Университета Нового Южного Уэльса новая колония этих причудливых существ успешно обосновалась в Королевском национальном парке, украсив своим присутствием реку Хакинг недалеко от Сиднея – зрелище, невиданное более пятидесяти лет, пишет New Atlas.

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Как бы вы ни называли этих животных – утконосами или классическими платипусами, ясно одно – эти существа единственные в своем роде. Когда европейцы впервые наткнулись на них в 1798 году, озадаченные британские натуралисты были уверены, что это часть злой шутки природы, случайно собранная из мешанины запчастей других животных.

Учитывая эклектичные особенности утконоса, кто мог их винить? С клювом, похожим на утиный, хвостом, напоминающим бобровый, лапами, похожими на выдровые, и мехом, напоминающим кротовый, утконос стоит особняком в своем семействе и роде. Это один из пяти видов монотрем (остальные – ехидны), до сих пор живущих на Земле. Они не только откладывают яйца, но и являются одними из редких ядовитых млекопитающих, причем самцы могут похвастаться шпорой, способной нанести незабываемо болезненный укус.

И именно тогда, когда вы думали, что они не могут быть более необычными, они спешат удивить вас еще больше. Утконосы излучают сине-зеленое свечение под ультрафиолетовыми лучами и используют встроенный электрический геолокатор для поиска пищи, что делает их глаза ненужными при нырянии.

Несмотря на то, что они обитают на значительной территории восточной Австралии, их численность сокращается из-за разрушения среды обитания, загрязнения и инвазивной красной лисицы. Хотя они и не находятся на грани исчезновения, их особые привычки размножения делают их разведение в неволе довольно сложным. Кроме родной Австралии, их удалось сохранить только в сафари-парке зоопарка Сан-Диего.

Даже в тех регионах, где они водятся в изобилии, неуловимого утконоса часто трудно заметить, поскольку он проводит до 14 часов в сутки, дремля в подземных норах и разыскивая ракообразных, насекомых и червей в мутной воде.

Последняя зарегистрированная встреча утконоса в Королевском национальном парке относится к 1970-м годам, когда его численность сократилась, возможно, из-за химической аварии. Инициатива по сохранению утконоса, включающая Центр экосистемных наук при Университете Южной Калифорнии, Австралийское общество охраны природы Таронга, Национальную службу парков и дикой природы штата Новый Южный Уэльс, вновь запустила четырех самок в реку Хакинг после многолетних исследований региона на предмет уровня загрязнения и обилия добычи. В конечном счете, инициатива направлена на то, чтобы выпустить на волю в общей сложности десять утконосов.

Команда считает, что возвращение этих ведущих хищников будет способствовать экологическому здоровью района. Процветающая популяция утконосов – признак здоровой экосистемы. Для поддержания генетического разнообразия утконосы были отобраны из разных мест.

"Столкнувшись с огромными проблемами, эмблематический утконос остро нуждается в нашей помощи. Огромные усилия, приложенные к этому проекту, чтобы достичь момента выпуска этих уникальных существ на волю, жизненно важны для их будущего благополучия, – заявила Пенни Шарп, министр окружающей среды, – Будучи первым национальным парком Австралии, Королевский национальный парк является идеальным убежищем для этих легендарных существ. Переселение – это лишь одна из многих тактик охраны природы, которые мы должны использовать, чтобы обеспечить выживание таких видов, как утконос, в условиях надвигающейся угрозы изменения климата".

Ранее Фокус писал о новой находке палеонтологов. Они обнаружили скелет древнего родственника утконоса.