Какофония жизни. Ученые обнаружили, что если хорошо прислушаться, можно услышать шепот леса

В новом исследовании ученые использовали экоакустику, чтобы изучить биоразнообразие над и под лесной почвой.

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Если на секунду остановиться и хорошенько прислушаться, можно услышать как поет наша планета. Только представьте крики птиц, эхолокацию летучих мышей, развивающуюся на ветру листву, кваканье лягушек и стрекотание кустовых сверчков. Более того, даже существа в почве под нашими ногами также излучают уникальные вибрации, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые использовали методы эколого-акустической разведки, или "экоакустику", для изучения этой уникальной какофонии. Экологи из Университета Флиндерса использовали специальные микрофоны, чтобы собрать важную информацию о состоянии экосистему. И теперь они считают, что экоакустика может обеспечить эффективный способ мониторинга биоразнообразия в почве и в лесу, который она поддерживает.

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Отметим, что акустические технологии не новы и уже широко используются для наблюдения за летучими мышами, птицами и другими существами. Однако теперь исследователи научились применять эту технологию и к почве, что помогает восстанавливать деградирующие экосистемы.

В ходе исследования ученые использовали экоакустику для измерения биоразнообразия над и под землей в британском лесу. По словам соавтора исследования, эколога Джейка М. Робинсона, они с коллегами предположили, что более здоровые леса должны иметь большее звуковое разнообразие, так как в них живет больше существ.

Весной и летом прошлого года ученые собрали почти 400 проб с трех недавно вырубленных и трех восстановленных лесных участков. Для этого они создали систему записи со специальными "контактными" микрофонами, которые были воткнуты в почву. Ученые также использовали камеру со звукопоглощающей пеной внутри, что позволило им отделить звуки почвенных существ от механического шума, такого как ветер и деятельность человека.

В камере исследователи разместили микрофон и образец почвы объемом 5 литров с каждого из исследуемых участков. Полученные результаты оказались захватывающими. Исследователи обнаружили, что разнообразие звуков на восстановленных участках было значительно выше. Это подтвердило предположение ученых о том, что здоровая почва будет более мелодичной.

Теперь исследователи полагают, что экоакустику в дальнейшем можно будет использовать для мониторинга здоровья почвы. Дело в том, что почва является основой наших продовольственных систем и по сути поддерживает всю жизнь на суше. Именно поэтому, по мнению ученых, отслеживание здоровья почвы должно стать глобальным приоритетом. Кроме того, исследователи полагают, что этот метод также можно активно использовать в восстановительных работах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали звуки, издаваемые самым большим и древним существом на Земле.