Какофонія життя. Вчені виявили, що якщо добре прислухатися, можна почути шепіт лісу

У новому дослідженні вчені використовували екоакустику, щоб вивчити біорізноманіття над та під лісовим ґрунтом.

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Якщо на секунду зупинитися і прислухатися, можна почути як співає наша планета. Тільки уявіть крики птахів, ехолокацію кажанів, листя, що розвивається на вітрі, квакання жаб і стрекотіння кущових цвіркунів. Ба більше, навіть істоти у ґрунті під нашими ногами також випромінюють унікальні вібрації, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені використали методи еколого-акустичної розвідки, або "екоакустику" для вивчення цієї унікальної какофонії. Екологи з Університету Фліндерса використали спеціальні мікрофони, щоб зібрати важливу інформацію про стан екосистеми. І тепер вони вважають, що екоакустика може забезпечити ефективний спосіб моніторингу біорізноманіття у ґрунті та лісі, який він підтримує.

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Зазначимо, що акустичні технології не є новими й вже широко використовуються для спостереження за кажанами, птахами та іншими істотами. Однак тепер дослідники навчилися застосовувати цю технологію і до ґрунту, що допомагає відновлювати екосистеми, що деградують.

Під час дослідження вчені використали екоакустику для вимірювання біорізноманіття над та під землею у британському лісі. За словами співавтора дослідження, еколога Джейка М. Робінсона, вони з колегами припустили, що здоровіші ліси повинні мати більшу звукову різноманітність, оскільки в них живе більше істот.

Навесні та влітку минулого року вчені зібрали майже 400 проб із трьох нещодавно вирубаних та трьох відновлених лісових ділянок. Для цього вони створили систему запису зі спеціальними "контактними" мікрофонами, які були встромлені у ґрунт. Вчені також використовували камеру зі звукопоглинальною піною всередині, що дозволило їм відокремити звуки ґрунтових істот від механічного шуму, такого як вітер та діяльність людини.

У камері дослідники розмістили мікрофон та зразок ґрунту об'ємом 5 літрів з кожної з досліджуваних ділянок. Отримані результати виявились захопливими. Дослідники виявили, що різноманітність звуків на відновлених ділянках була значно вищою. Це підтвердило припущення вчених про те, що здоровий ґрунт буде більш мелодійним.

Тепер дослідники вважають, що екоакустику надалі можна буде використовувати для моніторингу здоров'я ґрунту. Річ у тому, що ґрунт є основою наших продовольчих систем і, по суті, підтримує все життя на суші. Саме тому, на думку вчених, відстеження здоров'я ґрунту має стати глобальним пріоритетом. Крім того, дослідники вважають, що цей метод також можна активно використовувати у відновлювальних роботах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали звуки, що видаються найбільшою і найдавнішою істотою на Землі.