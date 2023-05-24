Эффект взорвавшейся бомбы. Земля на пороге массового вымирания, и оно вдвое больше прогнозируемого

Новое исследование свидетельствует о том, что планета намного ближе к очередному массовому вымиранию, чем думали ученые, и оно будет более масштабным.

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Десятилетиями ученые предупреждают о последствиях глобального потепления и резких изменений климата: Земля находится на пороге нового массового вымирания, а пятая часть человечества уже к концу столетия окажется за пределами комфортной климатической зоны. Однако новое исследование предполагает, что на самом деле последствия будут еще более катастрофичными, чем предполагалось ранее, пишет Daily Mail.

По словам ведущего автора исследования, биолога-эволюциониста Даниэля Пинчейра-Доносо, ситуация накаляется, а полученные результаты "очень тревожны". Исследователи полагают, что мы приближаемся к новому массовому вымиранию намного быстрее, чем считалось ранее, и оно будет куда масштабнее.

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Исследователи обнаружили, почти половина животных на всей планете сталкиваются с резким сокращением популяции, что почти вдвое превышает предыдущие оценки исследователей. По сути, масштабы этого нового массового вымирания можно сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы.

В ходе исследования команда изучила более 700 000 видов, в том числе млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных, рыб и насекомых. Анализ был направлен на то, чтобы понять, какие популяции находятся под угрозой исчезновения и какой у них шанс на выживание. Результаты исследования показывают, что почти половина всех видов (48%) сокращаются. Более того, ученые также обнаружили, что 33% видов, которые ранее считались "не находящимися под угрозой", сегодня претерпевают сокращение.

Глобальное распространение животных с уменьшающейся популяцией было наиболее сконцентрировано в тропиках Фото: Biological Reviews Cambridge Philosophical Society

Пинчейр-Доносо также отметил, что ранее Международный союз охраны природы (МСОП) отнес к категории находящихся под угрозой лишь 28% известных сегодня видов. Отметим, что Пинчейр-Доносо возглавляет лабораторию макробиоразнообразия в Королевском университете Белфаста, а МСОП одобрил методологию ученого в качестве оценки риска исчезновения, несмотря на то, что их цифры разнятся.

Результаты нового анализа свидетельствуют о том, что млекопитающие, птицы и насекомые столкнулись с наиболее удивительным и катастрофичным снижением численности. Земноводные, по словам исследователей, в целом столкнулись с одними из самых серьезных рисков. При этом для рыб и рептилий дела, на самом деле, обстоят немного лучше, поскольку все больше представителей этих групп демонстрировали стабильность популяций.

Большое количество животных, которые ранее не были под угрозой, оказались в зоне риска Фото: Biological Reviews Cambridge Philosophical Society

По словам Пинчейра-Доносо, они с коллегами также обнаружили, что всего крохотные 3%видов в данный момент демонстрируют увеличение своей популяции. Также исследователи обнаружили, что в зоне риска на самом деле оказались виды, которые обитают в тропиках, а изменения климата стали одним из основных факторов массового вымирания.

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