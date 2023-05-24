Ефект бомби, що вибухнула. Земля на порозі масового вимирання, і воно вдвічі більше за прогнозоване

Нове дослідження свідчить про те, що планета набагато ближча до чергового масового вимирання, ніж думали вчені, і воно буде більш масштабним.

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Десятиліттями вчені попереджають про наслідки глобального потепління та різкі зміни клімату: Земля знаходиться на порозі нового масового вимирання, а п'ята частина людства вже до кінця століття опиниться за межами комфортної кліматичної зони. Однак нове дослідження передбачає, що насправді наслідки будуть ще катастрофічнішими, ніж передбачалося раніше, пише Daily Mail.

За словами провідного автора дослідження, біолога-еволюціоніста Даніеля Пінчейра-Доносо, ситуація загострюється, а отримані результати "дуже тривожні". Дослідники вважають, що ми наближаємося до нового масового вимирання набагато швидше, ніж вважалося раніше, і воно буде значно масштабнішим.

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Дослідники виявили, що майже половина тварин на всій планеті стикаються з різким скороченням популяції, що майже вдвічі перевищує попередні оцінки дослідників. По суті, масштаби цього нового масового вимирання можна порівняти з ефектом бомби, що розірвалася.

Під час дослідження команда вивчила понад 700 000 видів, зокрема ссавців, птахів, рептилій, земноводних, риб та комах. Аналіз був спрямований на те, щоб зрозуміти, які популяції знаходяться під загрозою зникнення і який у них шанс на виживання. Результати дослідження свідчать, що майже половина всіх видів (48%) скорочуються. Ба більше, вчені також виявили, що 33% видів, які раніше вважалися такими, що "не перебувають під загрозою", сьогодні зазнають скорочення.

Глобальне поширення тварин із популяцією, що зменшується, було найбільш сконцентровано в тропіках. Фото: Biological Reviews Cambridge Philosophical Society

Пінчейр-Доносо також зазначив, що раніше Міжнародний союз охорони природи (МСОП) відніс до категорії видів, що перебувають під загрозою лише 28% відомих сьогодні. Зазначимо, що Пінчейр-Доносо очолює лабораторію макробіорізноманіття в Королівському університеті Белфасту, а МСОП схвалив методологію вченого як оцінку ризику зникнення, попри те, що їхні цифри відрізняються.

Результати нового аналізу свідчать, що ссавці, птахи й комахи зіткнулися з найбільш дивним і катастрофічним зниженням чисельності. Земноводні, за словами дослідників, загалом зіштовхнулися з одними із найсерйозніших ризиків. Однак у риб і рептилій справи насправді трохи кращі, оскільки все більше представників цих груп демонстрували стабільність популяцій.

Велика кількість тварин, які раніше не були під загрозою, опинилися у зоні ризику Фото: Biological Reviews Cambridge Philosophical Society

За словами Пінчейра-Доносо, вони з колегами також виявили, що всього крихітні 3% видів зараз демонструють збільшення своєї популяції. Також дослідники виявили, що в зоні ризику здебільшого опинилися види, що мешкають у тропіках, а зміни клімату стали одним з основних факторів масового вимирання.

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