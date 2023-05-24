Где обитают особенные неуловимые черные дыры: телескоп Хаббл нашел одну из них

Астрономы считают, что они обнаружили лучшее доказательство существования черной дыры промежуточной массы.

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Согласно новому исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, с помощью космического телескопа Хаббл астрономам удалось обнаружить самый явный пример таких неуловимых объектов, как черные дыры промежуточной массы, пишет SciTechDaily.

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Сейчас ученые знают о том, что существуют черные дыры разных размеров. Одни из них, черные дыры звездной массы являются самыми распространенными во Вселенной и их масса в несколько раз или в несколько десятков раз больше массы Солнца. В центрах больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы и даже в миллиарды раз больше массы Солнца.

То есть черные дыры могут быть либо очень большими, либо очень маленькими. А где же тогда находятся такие неуловимые объекты, как черные дыры промежуточной массы, масса которых в 100 -100 000 раз больше массы Солнца? В последние несколько лет астрономы обнаружили 3 возможных представителя этого класса черных дыр. В прошлом году ученые обнаружили еще 50 потенциальных черных дыр промежуточной массы. Но до сих пор нет убедительных доказательств тому, что они действительно существуют. Поэтому ученые продолжают искать эти более убедительные доказательства, ведь скорее всего именно из таких черных дыр вырастают сверхмассивные черные гиганты.

В новом исследовании ученые изучили шаровое звездное скопление Мессье 4, или NGC 6121, расположенное на расстоянии более 7000 световых лет от нас с помощью космического телескопа Хаббл. Астрономы предположили, что в центре этого скопления находится как раз черная дыра промежуточной массы.

В новом исследовании ученые изучили шаровое звездное скопление Мессье 4, или NGC 6121, расположенное на расстоянии более 7000 световых лет от нас Фото: NASA

Увы, напрямую такую черную дыру увидеть невозможно, но наблюдение за движением звезд вокруг невидимой центральной массы, используя известные законы физики, позволяет определить наличие потенциальной черной дыры. Астрономы пришли к выводу, что в центре шарового оскопления находится очень плотный объект, имеющий массу в 800 раз больше массы Солнца. Этот объект настолько плотный и компактный, что скорее всего он является лучшим доказательство существования черной дыры промежуточной массы, говорят ученые.

Пока что все данные указывают на то, что что это действительно один объект, а не скопление нейтронных звезд или же черных дыр звездной массы. Ученые считают, что все эти объекты не могут сформировать такую концентрацию массы на небольшом участке космоса. С другой стороны, ели бы это были разные маленькие черные дыры, то они находятся так близко, что уже бы столкнулись и слились воедино или же наоборот разлетелись бы по другим частям шарового скопления.

Но авторы исследования все еще сомневаются в точности своих выводов, поэтому будут продолжать наблюдения в том числе и с помощью космического телескопа Уэбб. Кстати, одно из предположений ученых состоит в том, что возможно в центре шарового звездного скопления происходит нечто очень экзотическое, что пока что нельзя объяснить известными законами физики.

Фокус уже писал о том, что в странной звездной системе обнаружена звезда из темной материи, которая называется бозонная звезда. Если эта теория подтвердится, то это будет первый в истории случай обнаружения нового типа звезд.

Также Фокус писал о том, что в лаборатории на Земле впервые создан диск черной дыры и ученые хотят увидеть, как она питается и растет.