Де мешкають особливі невловимі чорні діри: телескоп Хаббл знайшов одну з них

Астрономи вважають, що вони виявили найкращий доказ існування чорної діри проміжної маси.

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Згідно з новим дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, за допомогою космічного телескопа Габбл астрономам вдалося виявити найяскравіший приклад таких невловимих об'єктів, як чорні діри проміжної маси, пише SciTechDaily.

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Нині вчені знають про те, що існують чорні діри різних розмірів. Одні з них, чорні діри зоряної маси є найпоширенішими у Всесвіті та їх маса у кілька разів або в кілька десятків разів більша за масу Сонця. У центрах великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри, маса яких у мільйони і навіть у мільярди разів більша за масу Сонця.

Тобто чорні діри можуть бути або дуже великими або дуже маленькими. А де ж тоді знаходяться такі невловимі об'єкти, як чорні діри проміжної маси, маса яких у 100 -100 000 разів більша за масу Сонця? В останні кілька років астрономи виявили 3 можливі представники цього класу чорних дір. Минулого року вчені виявили ще 50 потенційних чорних дір проміжної маси. Але досі немає переконливих доказів того, що вони справді існують. Тому вчені продовжують шукати ці переконливіші докази, адже швидше за все саме з таких чорних дір виростають надмасивні чорні гіганти.

У новому дослідженні вчені вивчили кульове зоряне скупчення Месьє 4, або NGC 6121, розташоване на відстані понад 7000 світлових років від нас за допомогою космічного телескопа Габбл. Астрономи припустили, що в центрі цього скупчення знаходиться чорна діра проміжної маси.

У новому дослідженні вчені вивчили кульове зіркове скупчення Месьє 4, або NGC 6121, розташоване на відстані понад 7000 світлових років від нас Фото: NASA

На жаль, безпосередньо таку чорну діру побачити неможливо, але спостереження за рухом зірок навколо невидимої центральної маси, використовуючи відомі закони фізики, дозволяє визначити наявність потенційної чорної діри. Астрономи дійшли висновку, що в центрі кульового скупчення знаходиться дуже щільний об'єкт, що має масу в 800 разів більшу за масу Сонця. Цей об'єкт настільки щільний і компактний, що швидше за все він є найкращим доказом існування чорної діри проміжної маси, кажуть вчені.

Поки що всі дані вказують на те, що це дійсно один об'єкт, а не скупчення нейтронних зірок або чорних дір зіркової маси. Вчені вважають, що всі ці об'єкти не можуть сформувати таку концентрацію маси на невеликій ділянці космосу. З іншого боку, якби це були різні маленькі чорні діри, то вони знаходяться так близько, що вже зіткнулися б і злилися воєдино або навпаки розлетілися б по інших частинах кульового скупчення.

Але автори дослідження все ще сумніваються в точності своїх висновків, тому продовжуватимуть спостереження навіть за допомогою космічного телескопа Вебб. До речі, одне з припущень вчених полягає в тому, що можливо в центрі зоряного кульового скупчення відбувається щось дуже екзотичне, що поки що не можна пояснити відомими законами фізики.

Фокус вже писав про те, що в дивній зірковій системі виявлено зірку з темної матерії, яка називається бозонна зірка. Якщо ця теорія підтвердиться, це буде перший випадок виявлення нового типу зірок.

Також Фокус писав про те, що в лабораторії на Землі вперше створено диск чорної дірки та вчені хочуть побачити, як вона харчується та росте.